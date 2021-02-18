嘉和里村寮屋水浸修葺 地署令還原 去年土地易手業主逼遷 村民斥官商行動時間脗合

明報記者 黃俊鋒

位處低窪 屬渠署風暴潮點

嘉和里村位於屯門青山公路掃管笏，分別有72戶及16戶村民居於政府土地及私人土地上的寮屋，由於嘉和里村位處低窪，颱風吹襲易受海水倒灌水浸，屬渠務署7個「風暴潮點」之一，不少村民稱寮屋受水浸影響而破爛，近年自行修葺，但去年底起卻遭地政總署「嚴正執法」。

住政府土地寮屋的陳太表示，寮屋1960年代興建，受水浸影響多處損毁，木結構被白蟻蛀蝕，2013年花30萬元維修翻新，包括升高地台等，一直無人投訴。去年11月地政總署來信指寮屋「與登記紀錄不符」，要求她28日內糾正，否則會取消寮屋登記並清拆而不另行通知。

村民稱限期已過 憂署方突清拆

陳太哭訴接信後非常惶恐，指修葺是防水浸，地政總署卻要求「還原」，做法不合常理，「正因寮屋之前破爛才維修，還原至之前模樣如何能住？」她稱目前限期已過，憂慮署方突然清拆，屆時將無家可歸被迫瞓街。

根據土地註冊處資料，村內私人土地寮屋原業主嘉道理農業輔助會去年7月將村內6個私人地段，售予一間名為KING STAR LIMITED的私人公司，公司去年12月底向私人土地寮屋發信，稱「未得當事人同意下非法進入及佔用土地」，要求14日內遷出。

朱凱廸料有意重建發展丁屋

村民梁先生表示，其家昔日用作豬舍的構築物去年底接獲「逼遷信」，寮屋自2003年起荒廢，目前一家搬至村內另一寮屋居住。他質疑新業主有意發展土地，去年底始發現地政人員頻密到村內巡查。村民黃小姐稱，地署發信要求村民還原寮屋與新業主發出「逼遷信」時間脗合，質疑「官商勾結」，要求政府交代。

立法會前議員朱凱廸指出，嘉和里村地皮屬鄉村式發展地帶，初步認為新業主有意重建發展丁屋，不排除新地主一邊藉法律手段逼遷及清空私人地段，另一邊向地署持續投訴，最終逼走村民以申請合併發展。他認為政府應向村民交代是否有意發展嘉和里村。

地署：按既定政策 與私地無關

地政總署回覆，寮管處去年接獲5宗有關該村寮屋違規投訴，調查後確認5宗均位於政府土地，與寮屋登記紀錄不符，寮管處已要求佔用人糾正，其中3宗已完成或正在糾正，兩宗未在限時內糾正已被取消登記及採取執管行動。署方稱，寮管處管制工作按既定政策進行，與私人土地發展無關；又稱私人土地業權人與佔用人的爭議，須由雙方自行解決。