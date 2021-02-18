政府修例 「極端情况」通勤遇意外可賠

山竹襲港後檢討

倡與惡劣天氣保障看齊

文件指出，政府於「山竹」襲港後檢討，決定因應超強颱風或其他大規模天災，視乎情况定出適用全港的「極端情况」。當局考慮到市民於「極端情况」上下班，可能會與在八號或以上熱帶氣旋警告信號、紅色或黑色暴雨警告信號生效期間的情形類似，身處的環境危險性比較高，因此應擴大「極端情况」下的法例保障，與「惡劣天氣」的現有保障看齊，當局認為屬必須及合理。

據現行規定，如在上述警告信號生效期間，僱員在上班前4小時或下班後4小時內通勤而遭遇意外受傷或死亡，會視作在受僱工作期間因工遭遇意外而引致。

勞顧會勞方代表、工聯會鄧家彪形容「喜出望外」，指方案獲勞顧會一致支持，強調將「極端情况」納入法律規管意義重大，讓工傷得到明確保障，倘僱員因上述情况無法上班，更有法律理據防僱主扣減人工。鄧稱曾於勞顧會上提出「極端情况」的範圍是否包括社會事件引發的交通癱瘓，政府當時稱會考慮意見。