便攜紫外線殺菌器 4款可傷皮膚眼睛列高危

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀稱結果令人失望，提醒若長時間或高劑量接觸UVC可致光性角膜炎、增患白內障風險，亦可致皮膚發紅、加速皮膚老化、增患皮膚癌機率，建議勿讓兒童使用便攜紫外線殺菌消毒器，又指用漂白水、酒精消毒較全面及穩妥。

消委會測試8款售價220至1480元的便攜紫外線殺菌消毒器，發現樣本殺菌效能均達97%以上，但售價498元的「essGee」UV one-kill multi sterilizer ESSGEE-003手持式消毒裝置對甲型流感病毒H1N1的抑制病毒效能僅14.97%。

一款抑制流感病毒效能僅15%

參考國際標準，技術人員於距離樣本20厘米量度有效輻照量，發現「AMAZING THING」、「59S」、「Prime Tech」及「Momax」4款樣本達高危害級別（見表），皮膚及眼睛短時間暴露在此產品放射的紫外線下或致灼傷或損害；「Lexuma」及「essGee」兩款為中等危害級別，對皮膚及眼睛或會構成生理不適或熱不適，惟不損害。

暴露時限最短30秒

海關檢3款疑違例

消委會另計算出4款高危害級別樣本的暴露時限，由30秒至12.8分鐘不等，其中皮膚和眼睛若暴露在「Prime Tech」樣本放射的紫外線下30秒，即可能超過建議安全限值，且距離樣本愈近，有效輻照量愈大，時限亦愈短。

海關稱接獲轉介，6款市面上出售的便攜式紫外線殺菌消毒器或釋出過高紫外線輻照量，其中4款已下架，故試購餘下兩款產品，初步懷疑相關產品未符合《消費品安全條例》一般安全規定，遂採取行動，檢獲3款共83件懷疑不安全便攜式紫外線殺菌消毒器。

（消委報告）