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氣炸鍋炸薯條釋「可能致癌物」 6款超歐盟標準

【明報專訊】氣炸鍋成為不少人居家抗疫的煮食小良伴，消委會測試12款氣炸鍋，發現6款樣本氣炸急凍幼薯條產生「可能令人類致癌」的丙烯酰胺含量高於歐盟基準水平，其中一款超出13倍，而測試中有6款氣炸鍋存安全隱患。

12款氣炸鍋售價298至2080元，被測試安全程度及效能，總評分以5分為最高，最便宜的「普樂氏」PAF052017得4分，最貴的「德國寶」CKF-215是3.5分。測試顯示，6款樣本炸急凍幼薯條的丙烯酰胺含量高於歐盟基準水平（每公斤500微克），其中「伊瑪牌」IHF-26E超出13倍，每公斤達7038微克。伊瑪牌回應消委會稱，說明書內建議烹調時間及溫度只供參考，且是按外國人口味，建議12至20分鐘烹調時間是指較粗身的薯條如薯角。

部分手柄或電線升溫超標

6款氣炸鍋存安全隱患，包括「德國寶」樣本和「億世家」AF1400BK2手柄量得最高表面溫度升幅分別為64K及65K，稍高於標準上限60K，「Harrow」HT-AF1200內部電線升溫超過標準上限，或有潛在風險。「普樂氏」樣本、「Harrow」樣本及「Midea」MF20B量得的絕緣距離較標準要求少約1至2.5毫米，易導致短路。「飛利浦」HD9743/11被指接地裝置設計欠佳。

一款欠品牌及型號 機電署跟進

「TSK」AF105產品欠牌子名及產品型號，不符法例要求。機電署回應，就一品牌樣本產品標示無顯示品牌及型號，涉違《電氣產品（安全）規例》，已跟進調查，若發現違反法例要求，會採執法行動。

消委會提醒，進食以高溫或長時間氣炸食物要適可而止，不應因被視為較健康烹調方法便放下戒心，烹調時宜按食材分量自行調節烹調時間及溫度，減低攝入丙烯酰胺風險。

（消委報告）

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