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港聞二

素漢堡高鈉 最高達每日攝取量七成 平均較牛肉漢堡包高兩成

【明報專訊】不少人因健康或環保等原因加入素食行列，消委會聯同食物安全中心檢測食肆素菜樣本發現，素漢堡包是各類素菜中鈉含量最高的，每100克平均含420毫克鈉，比牛肉漢堡包高出兩成；而10個素漢堡樣本當中，鈉含量最高的一份有1400毫克，比一份麥當勞「芝士安格斯」高逾四成，食一份相等於一個成年人每日鈉攝取量約七成。消委會提醒勿以為所有素菜必屬健康食品而不知節制，長期過量攝入鈉會增加患高血壓風險。

消委會聯同食安中心檢測市面食肆提供的10類共99款素菜樣本，發現10款素漢堡包平均鈉含量420毫克，是各類素菜中最高，對比牛肉漢堡包每100克含350毫克鈉，素漢堡包比牛肉漢堡鈉含量高兩成。若食一頓西式素菜套餐，包括一個素漢堡包、薯條及低糖汽水，已攝入世衛建議每日鈉攝取限量67%，總脂肪和能量的攝入量亦分別達每日限量63%及43%。

驗10款 灣仔Triple O's最「鹹」

10款素漢堡包中，上環蘇杭街Confusion Plant Based Kitchen的Beyond Burger鈉含量最高，每100克含470毫克；灣仔港灣道Triple O's by White Spot的Impossible漢堡（加芝士）分量較大，其一份鈉含量及能量是素漢堡包中最高，鈉含量達1400毫克，相等於一個成年人每日攝取量約七成，而能量為720千卡。對比一份麥當勞「芝士安格斯」，其鈉含量為988毫克，能量為580千卡。

飽和脂肪亦高 或因用椰子油

測試亦發現，素漢堡包的平均飽和脂肪含量在各類素菜中亦是最高，每100克含4.9克，相信是來自芝士及製作素漢堡扒時使用含較高飽和脂肪的植物油，例如椰子油等所致。

至於第二高鈉素菜是粟米素魚塊類，每100克平均鈉含量380毫克，當中一款「素食新一代」的粟米素魚塊樣本每100克更含多達510毫克鈉，屬所有素菜樣本中最高。

測試又計算模擬兩人食一餐中式素菜晚膳，包括鈉含量最高的「素食新一代」粟米素魚塊、鈉含量最低的「大自然素食」素菜種類菠蘿素咕嚕肉、一碟走鹽走油灼菜心，各人一碗白飯，每人平均攝入世衛建議每日鈉攝取限量61%，總脂肪攝取量亦達每日限量69%；若再另點湯水，將進一步增加鈉攝取量。

100克酸甜汁含14克糖

接近高糖食物水平

至於糖含量方面，以菠蘿素咕嚕肉的平均糖含量最高，每100克平均含10克糖，其中北角英皇道「素食園坊」及新蒲崗太子道東「從心素食」的菠蘿素咕嚕肉樣本分別每100克含12克糖，為所有素菜樣本中糖含量最高。消委會提醒每100克的酸甜汁平均鈉含量達250毫克，糖含量更達14克糖，接近「高糖」食物（每100克含超過15克糖）水平。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀提醒，今次個別樣本的鈉和脂肪含量較高，消費者勿以為所有素菜必屬健康食品而不知節制，建議業界改良食譜或烹調方法，選用低鈉和低脂肪的原材料。

食安中心首席醫生吳志翔稱，食肆可用粟米油、芥花籽油等較健康的油，避免用椰子油、棕櫚油等。

明報記者

（消委報告）

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