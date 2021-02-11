涉入侵警隊內聯網 IVE前職員控3罪

現已無業的被告梁柏穎（26歲）否認於2019年6月12日，在香港取用及意圖取用香港警務處的內聯網「Point from Home」，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益；交替控罪指稱被告同日在無合法辯解下損壞該伺服器。

稱跟Tg教學登入 警事後下令删部分資料

控辯雙方承認事實指出，當日在Telegram頻道「612戰術公海」中見到登入警隊內聯網的教學，被告於下午5時36分登入警員13232的帳戶，逗留約兩分鐘，再先後登入另外3個帳戶但失敗。警方同日發現有不尋常的登入紀錄，追蹤其IP地址後，翌日上門拘捕被告。被告警誡下稱「噚日我喺Telegram見到有人登入警察網站，所以我先試吓登入，我唔知咁樣做係犯法」。

數碼法理鑑證專家鍾浩揚供稱，當日有其他IP地址於內聯網「電話簿」中作搜尋活動，惟沒有被告IP地址；他又承認被告登入內聯網後，對網站運作沒影響。

被告被裁定表證成立後出庭自辯稱，他見Telegram頻道有登入警隊內聯網的教學，對於帳戶名及密碼非常簡單感到詫異，故嘗試登入，惟發現網站版面簡陋、保安級別低，認為是假網站或惡作劇，又稱自己不會得到任何真實資料，更沒有「起底」之意。案件押後至3月18日在觀塘裁判法院裁決。

【案件編號：WKCC1715/20】

（反修例風暴）