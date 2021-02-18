議員黃學禮涉阻差受審 司法機構護證人為由 突減3記者席

區議員黃學禮（27歲）否認於前年8月7日於深水埗長沙灣政府合署外，故意阻撓在正當執行職務的警員A。A早前獲法庭批出匿名令，禁止傳媒報道能識別其身分的事項，包括姓名、照片及工作地點等，並獲准使用特別通道出入及在屏風後作供。

司法機構：總結經驗檢視安排

傳召A出庭作供前，聲稱負責維持秩序的西九龍裁判法院副書記長歐志明表示，因要保護屏風後的證人，故將庭內座位減半並縮減記者席數目至4個。司法機構回覆查詢稱，聆訊前一天法院張貼通告顯示，庭內記者及公眾席分別有7個和9個，惟避免記者席座位上的人透過律師席上透明膠板見到該證人，遂安排記者席座位只有4個；該證人作供完畢後，座位繼續給予記者使用。司法機構會總結今次經驗，檢視相關行政安排，以盡量兼顧各法庭用者的需要。

有不願具名的執業大律師批評，司法機構的做法欠佳，因法庭本來已有匿名令禁止傳媒報道警員身分，他質疑法庭要做到如此滴水不漏，是偏袒警察。記協主席楊健興亦認為司法機構的做法不合理，「有針對傳媒的味道」，似乎在暗示傳媒對警方證人構成威脅，進一步限制採訪自由。

記協：做法不合理 似針對傳媒

至於警員A昨供稱，當日凌晨約1時，一名黑衣人用丫叉向警方防線發射彈珠，並擊中一名總督察的胸口。其後約50人開始在防線前聚集，警方驅散，推進期間A發現「彈珠人」的身影，立即追捕。彈珠人與身旁的人一起逃跑，突然一名男子用手推彈珠人的背脊，並大叫「走呀」，隨即停下來，用左邊身阻擋A的去路。A認為該男子故意阻礙他，遂制服他在地。聆訊今續。

【案件編號：WKCC1339/20】

（反修例風暴）