流水式集會案 官拒監警前專家報告呈堂

案中7名受審的被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀及何秀蘭，他們否認各一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。

辯方申請Stott視像作供同被拒

代表李柱銘和何俊仁的資深大律師駱應淦昨日向法庭提出申請時表示，當日有大量人群在維園聚集，他們如何不透過遊行的方式，仍能安全有序地離開，警方的決策又有否貫徹他們需協助和平合法集會的責任，均屬辯方關注的議題，認為Clifford Stott能就警方行動的相稱性提供意見。

辯方同時透露，報告就群眾心理角度作出分析，亦提及被告身處隊頭和手持橫額的行為，能有效動員群眾離開已被「迫爆」的維園。

其他被告同樣支持李柱銘和何俊仁一方的申請，指出控方將傳召警隊高層作供，供辭會涉及人群管理的專業知識，認為辯方有需要傳召專家檢視，否則聆訊內容將變得一面倒。

不過，法官胡雅文指出，該專家主要就警方當日行動提出評論，惟警方並非受審一方，質疑有關意見與本案無關。她又說，法庭可透過案發影片判斷被告的目的，質疑專家意見無法協助法庭。

官質疑專家是否不偏不倚

胡官又指出，Clifford Stott接受傳媒訪問時，曾批評警方的決策並不專業，惟有關批評的性質籠統，質疑他是否不偏不倚的專家證人。辯方則回應，Clifford Stott的指控有根據，例如他曾指出，過去曾訪問反修例事件的示威者和律師團隊，惟監警會未曾將相關資料加入報告。

控方：若採納報告 聆訊會被騎劫

代表控方的資深大律師余若海反對辯方的申請，形容Clifford Stott對香港警方「非常挑剔（very critical）」，若法庭採納其專家報告，本案聆訊將會被騎劫。他又指出，公眾安全從來不是本案議題，控罪元素亦與公眾安全無關，認為Clifford Stott的意見與本案無關。

胡官最終拒絕接納辯方的申請，控方隨即讀出開案陳辭，指7名被告明知集會未經警方批准，仍組成遊行隊頭，領導和控制遊行，所謂的「流水式集會」亦只屬掩飾。陳辭另透露，警司張永勤在集會前曾向港島警區發出內部行動指令，說明警方協助該案集會時應採取的態度。聆訊今續。

【案件編號：DCCC536/20】

（反修例風暴）