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涉助李宇軒偷渡 律師助理控勾結 黎智英被指「重光團隊」指揮 獄中再被捕

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》，今日（18日）再度上庭申請保釋。在高院審理保釋案前夕，警方國安處起訴一名29歲律師助理，控以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」罪，指他是「Stand With Hong Kong」團隊（又稱「重光團隊」）的核心成員，黎智英則是幕後指揮，涉嫌串謀協助李宇軒偷渡往台灣。據悉，黎智英因為本案，本周二（16日）於監獄再次被捕，指他涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」。

明報記者

被告陳梓華（29歲）昨日被解往西九龍裁判法院提堂，辯方透露被告持法律學位，在金鐘一間律師行工作受訓。據了解，被告同時持有中、英國籍，早前被捕後已被警方沒收英國護照。

控兩串謀罪 英國護照遭沒收

首項控罪指被告2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港與黎智英、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

次項控罪指被告2020年7月某日至8月23日期間，在李宇軒犯可逮捕罪行（即勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪）後，知悉或相信李宇軒就該罪行有罪，與李宇軒、黎智英及其他人串謀，協助李宇軒離開香港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控李宇軒。

被指與黎智英等為「幕後指揮」

據了解，控方指控書列出被告與「Stand With Hong Kong」團隊（又稱「重光團隊」，即「攬炒團隊」的前身）的關係。重光團隊以網上文章呼籲外國制裁中國及香港，例如要求15個國家向香港禁運武器，又去信呼籲捷克政府叫停與香港的引渡協議，團隊的網站至今仍然活躍。控方指稱，被告涉指示李宇軒及劉祖廸加入團隊核心，安排二人在幕前工作，至於被告自己、黎智英及黎的助手Mark Simon則在幕後擔任指揮。

據悉，重光團隊曾發起眾籌計劃，以支援文宣工作的資金。控方指稱，被告有份聯絡Mark Simon，安排籌得的1440萬港元轉帳至一個名為「Project Hong Kong Trust」的美國戶口。控方又稱，被告曾向李宇軒談及港獨思想，提議建立流亡政府和軍隊，亦涉嫌安排李宇軒入住3間安全屋，並為他張羅交通，循西貢布袋澳碼頭潛逃。

官拒保釋 還押4月再訊

控方在庭上引用終院就「黎智英案」中為國安法案件保釋定下指引的判辭，表示國安法被告的保釋門檻相當嚴格，辯方則提出擔保申請。港區國安法指定法官、總裁判官蘇惠德聽畢陳辭後，拒絕被告保釋。被告須還押至4月14日再訊，以待警方調查，包括檢驗電子裝置，以及調查其他同謀疑犯的銀行轉帳紀錄。

【案件編號：WKCC624/21】

（港區國安法）

相關字詞﹕黎智英 串謀協助罪犯 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全 攬炒 李宇軒 12港人 港區國安法

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