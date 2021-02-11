6酒店促成合謀定價 競委會未入稟 發通知書促糾正稱「最恰當處理」 涉旅議會前主席旅社

競委會首次向「促成合謀」的企業追究法律責任，向6酒店集團及一旅遊營辦商發違章通知書。合謀定價在2016年3月至2017年5月期間發生。

涉事兩間旅遊服務供應商為錦倫旅運有限公司及Tink Labs Limited（Tink Labs），前者於涉事酒店集團旗下酒店銷售旅遊景點門票及車票，後者則為酒店供應「Handy裝置」，客人可透過裝置免費上網及購買旅行團及景點門票等。翻查資料，錦倫其中一名股東兼董事總經理，為旅遊業議會前主席、現名譽顧問胡兆英。至於港產獨角獸Tink Labs，於2012年由郭頌賢成立，集團2016年獲台灣鴻海集團旗下富智康集團投資入股，近年屢傳經營問題，郭在今年1月底辭任董事。

錦倫投訴對手價低 櫃枱酒店傳話統一價格

競委會調查發現，錦倫2016年不滿Tink Labs以低於錦倫價格銷售門票或車票，用電郵向多間酒店或旅遊櫃枱營辦商投訴，要求酒店阻止Tink Labs經由Handy裝置售賣門票或車票。作為第三方的酒店及旅遊櫃枱營辦商，其後則分別與錦倫及Tink Labs溝通聯絡，酒店亦轉寄錦倫當時票價予Tink Labs，讓Tink Labs調整並統一價格，錦倫並要求部分酒店協助檢查Tink Labs 是否將票價打折。

競委會稱，酒店擔當「促成者」角色，有合理因由相信安排違反《競爭條例》第一行為守則。不過，競委會稱涉事企業承認違反競爭守則，及委任獨立合規顧問檢視酒店運作安排等（見表），故向涉事7間企業發出違章通知書，並無就案件入稟審裁處。競委會稱考慮多項因素，包括企業在合謀安排中作為「促成者」，以及調查初期積極配合，指現安排「是最恰當的處理方法，並與本案情况相稱」。

未交代錦倫Tink Labs後果 稱仍在調查

至於錦倫及Tink Labs的後果，競委會昨未交代，只稱於對其他涉案者調查仍在進行。競委會委員吳永嘉不評論個案，稱如有人嚴重違反競爭條例，競委會定必入稟，但如該人非「始作俑者」，或參與程度不高，條例已訂明違章通知書是合適做法。

袁海文：酒店難辭其咎 不罰款「好輕手」

周浩鼎：已有一定阻嚇力

民主黨消費者權益及公共事業發言人袁海文表示，服務供應商大多聽從酒店方意見，酒店於今次事件「絕對有責任」。他又說，以通知書代替罰款，會給予市民「好輕（手）的感覺」。

民建聯立法會議員周浩鼎則表示，酒店於事件中是促成者的角色，發出違章通知書有一定阻嚇力，並向社會釋出信息切勿輕視有關違法行為。

馬哥孛羅酒店昨稱，已承諾採取實質措施，包括提供培訓計劃予全部員工；帝京酒店表示，會根據違章通知書建議跟進；金域假日酒店表示尊重競委會決定，會遵守競爭條例。

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