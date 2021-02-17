微軟疫苗管理平台獲英採用 冀與港府合作增資訊透明

AI助分流 提升接種效率

由微軟開發的追蹤及管理公眾接種疫苗的疫苗管理平台，去年10月獲英國政府決定採用，今年1月推出；美國明尼蘇達州政府亦於1月推出平台。該系統能蒐集、整理及公開有關疫苗接種相關數據，包括接種人數、接種者年齡層、是否有不良反應等，亦可顯示接種中心不同的疫苗存量（見表）。

陳珊珊表示，平台功能可因應不同地區政府的考量而訂製，例如英國政府籌備疫苗接種計劃時曾擔心太多人登記而導致系統癱瘓，亦關注疫苗接種中心使用率偏低或過多，微軟以其雲端系統協助處理大量登記，並運用人工智能協助分流，「已註冊的人臨時沒出現，系統會再編排，令診所接種效率最大化，又不至有大批人排隊」。

系統亦有對話機械人（Azure Health Bot）解答標準化問題，例如用家提供所在地區等資料，機械人可按當地規定解答是否合資格接種等「公式化」（standardize）問題。

助公眾查中心接種量存貨

除方便管理者，微軟協助明尼蘇達州政府建立的儀表板，可顯示不同疫苗的接種量及存量，陳珊珊說，公眾可檢查不同接種中心的疫苗款式，再透過系統登記去哪一個中心接種：「如不可以選擇打哪一種，但可看到某種心儀的、有信心的（疫苗）在某一處，就選擇去那裏打。」

港大醫學院於1月底發布調查，顯示本港只有45%市民願意接種新冠疫苗。對於如何增加市民信心，陳珊珊認為政府提供更多資訊、增加透明度至為重要；她說若政府願提供資料，平台更可顯示市民接種疫苗後出現不良反應的數字及相關資訊。

除公開數據，她說平台亦可結合疫苗供應商、政府、醫療機構等提供數字，例如掌握疫苗批次、儲存溫度、過期時間等資料，系統可提示政府或市民需於限定時間內接種。她透露現時和各地政府包括港府有初步接觸，冀協助各地政府完善疫苗注射工作。

明報記者