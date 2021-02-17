稅局文員涉用中央電腦查前夫債主資料

被告黃綺芳（54歲）否認2016年2月17日及19日不誠實地取用稅務局中央電腦系統。商人陳耀智供稱，他2013年結識被告的前夫黎金雷，黎游說他投資財務生意，說「我太太喺稅局做，可以查客人資料同還款能力」。他相信黎的生意有潛力，支付約200萬元作融資，黎之後沒還款，一直藏身內地。

事主曾問「點解有我資料」

稱債仔答「我老婆喺嗰度做」

陳耀智稱，他從沒有向黎金雷透露妻子的姓名和住址，直至2016年2月，他收到黎發送的WhatsApp信息，邀約他到陳妻居住的地方見面，他遂質問黎「點解有我資料」，黎答道：「你唔記得我老婆喺嗰度做咩？」由於黎的前妻、即本案被告在稅務局工作，陳懷疑有人擅用職權取用他及其妻的資料，遂向個人資料私隱專員公署投訴。

辯方盤問時質疑陳以不法手段向被告一家人追債，甚至買通其他稅務局員工，趁被告離開座位時偷用她的電腦翻閱資料；陳全盤否認。

時任稅務局總行政主任梁迅慈稱，私隱專員公署2016年4月將案件轉介局方，稅務局長認為被告有可能違反《稅務條例》，要求她跟進。梁調查過後，發現被告的電腦帳號查閱過兩名納稅人的稅務資料，包括身分證號碼、住址、稅單及收入等。聆訊今續。

【案件編號：ESCC2136/19】