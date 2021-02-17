上水富臨停業 追薪22員工與資方和解

部分強積金對冲 富臨賠少59萬

22名申索人分別在涉事酒樓任職知客、侍應及洗碗工等，入稟狀的申索額合共118萬元，昨分3案在勞資審裁處再提堂，開庭前雙方達成和解協議。富臨集團帳面上須賠償約75萬元，但在扣除強積金對冲，以及雙方同意假期紀錄按富臨一方為準下，實際須賠償共約26萬元。各申索人最終獲賠償約2000多元至2萬多元不等。

獲賠最多2萬餘元 員工滿意

追薪的前員工鳳姐對於能取得賠償表示開心，她取得約2萬元。她形容款項為「救命錢」，現時並非經常有工開，需要錢供兒子讀書補習。另一前員工李女士說，起初富臨一方態度很差，對富臨最終願意賠償感滿意，稱「攞番七八成都OK啦」。

早前庭上披露，富臨在酒樓結業前要求員工簽下同意放無薪假的文件，全部涉事員工已簽署。有員工表示，去年2月中旬被要求放無薪假，至工友5月向勞工處求助，富臨翌日才告知他們可調到其他分店上班。員工認為富臨長達3個月不通知復工安排，形同解僱。

【案件編號：LBTC1802、1825-1826/20】