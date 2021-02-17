倡活化舊建築加商業元素 稱外國普遍 籲勿雙重標準

蘇彰德說，從主教山配水庫可見港人對歷史建築的興趣，事件曝光後，坊間已有很多配水庫日後用途的討論和研究。他認為歷史建築畢竟是「死物」，背後的故事、與人及社區的互動關係等更有價值，「價值不止是靚，所以（歷史建築）活化後，只係擺無意思」。

「歐洲很多名牌的總部在歷史建築內」

現時只有非牟利機構可申請活化計劃，以社會企業形式運作，有機構中途退場，也有項目人流未達預期。蘇彰德認同商業元素是保留歷史建築的重要因素，「歐洲很多名牌的總部辦公室在歷史建築內」。他說港人有時「雙重標準」，反對本港歷史建築加入商業元素，卻可接受外地以商業元素包裝歷史建築。

蘇認同香港不能直接與外國比較，社會需討論適合本港的活化路向，同時可借鑑外國的成功例子。他稱本地或外地都有不少歷史建築由私人擁有，政府難以限制所有私人業主如何使用物業，但可參考部分國家做法，給業主歷史建築的標誌牌掛在建築物外，或可藉此製造商業元素，吸引業主願意保留建築物。