5配水庫「插隊」 古諮會先評級 談主教山水庫破例直納古蹟 主席蘇彰德：持開放態度

明報記者 馮樂琳

目標今年完成5水庫評級

下月先商主教山油麻地兩個

古諮會將於3月11日開會，議程之一是討論兩個位於九龍、已停用配水庫的建議評級，包括深水埗主教山配水庫及油麻地配水庫。蘇彰德估計，前者的建議評級將相當高。至於會否打破「慣例」，有別以往先評級再「升級」為法定古蹟的做法，直接評定主教山配水庫為法定古蹟，蘇說會持開放態度，實際要視乎專家建議及其他委員的意見，「成為法定古蹟只是時間問題」。古諮會定下兩個配水庫的建議評級後，會用一個月蒐集公眾意見，至6月例會再敲定評級。

蘇彰德表示，於主教山配水庫事件前，水務署已要求古蹟辦為4個配水庫提供文物價值意見，除油麻地配水庫外，其餘3個是使用中、位於港島的雅賓利食水配水庫、歌庫山食水配水庫及山頂食水配水庫。

他透露古諮會成員已到過主教山、油麻地及雅賓利配水庫視察，其中雅賓利配水庫面積達3500平方米，為5個配水庫中最大，目標是今年內完成該5個配水庫評級。

210幢待評級建築「讓路」

或傳閱文件代開會加速審議

古諮會原來的計劃並非如此。蘇彰德表示基於市民期望，古諮會將優先處理配水庫的歷史評級，特別是兩個位於九龍、已停用的配水庫，以盡快展開活化研究，「有點打亂原來的計劃，它們（原擬評級的歷史建築）是要『讓路』的」。

要「讓路」的歷史建築來自2009年制定的1444幢歷史建築名單，大部分是戰前建築物，蘇彰德說當中有少於90幢建築物未完成評級，另由公眾提交的330幢歷史建築新增名單中，約120幢未評級，即合共約210幢有待評級。被問到加入配水庫評級的工作會否影響原定進度，蘇說目標仍是在今屆為期兩年的任期內完成該210幢歷史建築的評級。他說委員間已有共識，今屆任期要加快評級，不排除以傳閱文件方式代替開會，以減省討論時間，加快進度，但強調此做法只限於沒爭議的歷史建築。

多百餘幢研納入歷史建築名單

古蹟辦於1996至2000年記錄約8800幢建築物，從中挑選1444幢文物價值較高的納入名單。蘇彰德預計，餘下6000多幢建築中，有100至200幢可再深入評估其歷史價值，當中包括政府設施、教會物業、住宅、非牟利組織的設施等，他希望今屆任期內可完成名單。