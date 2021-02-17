建造商會倡撥「肺積塵基金」助抗疫

20%承建商稱疫下會裁員

商會調查顯示，受訪承建商對建造業短期前景平均分只有5.3，卻較2019年調查的4.5分高；至於未來一年業界最大困難，近75%受訪承建商關注工程量足夠否；亦有12%承建商關注資金流轉問題。調查亦顯示，約20%承建商稱疫下會裁員或減薪，亦有約20%稱會加大借貸。

商會會長陳修杰表示，業界已推出不同措施協助工人及加強防疫，商會亦會與政府探討能否運用一些由業界徵款而設立，但目前較少運用的資源去支援業界，包括探討能否調撥「肺塵埃沉着病補償基金」的資源協助業界抗疫，「對我們來說，基金的資源都是由建造業人士徵款而設，是否可以靈活一點去使用？」商會並建議政府設立「建造業中小企業信貸保證計劃」專項，在工程期內加快付款，以改善承建商現金周轉。