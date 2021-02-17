16路政工程因疫延期及申賠 業界政府商分攤風險

路政署回覆，共收到16份工程合約承建商因疫情影響提出延期及申索賠償申請，包括中九龍幹線項目下6個工程合約、西貢公路改善工程第一期、中環及灣仔繞道項目下2個工程合約、「人人暢道通行」計劃下1個工程合約、港珠澳大橋香港口岸第二階段及其他工程、西九龍填海發展區道路改善工程，以及4個上坡地區升降機系統的建造工程合約，署方及顧問公司正按合約機制處理。

中九龍幹線停工14日 2025年通車目標不變

其中，中九龍幹線中段隧道項目曾爆發地盤工人群組感染，並停工14日。路政署表示，中九龍幹線工程在預算建造期內已預留緩衝時間及應急款項，評估幹線於2025年內通車的目標維持不變。署方稱轄下各工務工程合約均有相關條款處理不同情况下的申索，因應不同的合約模式，其申索程序及機制亦有不同，處理所需時間視乎承建商提供支持申索的資料是否足夠等。

建造商會：疫情影響運輸 接收材料滯後

香港建造商會去年底委託顧問公司聯同教大做問卷調查，以了解疫情對業界的影響，77%受訪承建商表示，疫情導致公司收入或利潤減少；75%承建商稱會導致工期延誤。

商會第一副會長林健榮表示，疫情持續，嚴重影響工人出勤率及生產力，加上本港不少建築材料，例如沙石、預製組件等，均是由內地運往本港，受疫情影響，本港與內地以至海外國家的運輸已不如疫情前般暢順，令本港建築公司接收材料出現滯後。他說，雖然現行工務工程合約列明如何處理延誤問題，但由於未曾預料到疫情因素，以往合約亦沒納入疫情風險，故鼓勵承建商遇上問題時應坦白與政府溝通，以彈性處理問題。

商會會長陳修杰表示，業界一直與政府商討如何處理因疫情影響而出現的工程延誤問題；新合約方面，商會正研究能否加入條款分攤疫情風險，「例如合約上是否有些條款，可以讓雙方有一個合理賠償」；之後會再與政府部門商討。

發展局表示，工務部門會按現行工務工程合約的機制，彈性處理承建商因疫情而提出延長施工期的要求；部門亦會考慮疫情因素，合理地評估承建商就工程進度的表現。

議員倡政府彈性處理索賠 冀發展商跟隨

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓認為，政府應帶頭處理因疫情影響的工務工程延期問題，包括彈性處理工期索賠情况，「只有政府帶頭，私人發展商才會跟隨」；又稱疫情亦令不少工程顧問公司要提供額外服務，會向政府同時爭取將工期索賠涵蓋至顧問業界。

明報記者 黃俊鋒