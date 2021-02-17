建制三黨倡派消費券 政府研究

澳門去年派8000元消費卡 經濟效益料18至24億

澳門政府去年4月及8月分兩期向合資格居民派發合共8000澳門元消費卡，旨在提振經濟、刺激內需、紓解民困等。消費卡有使用期限，每日使用上限為300澳門元，不得兌換為現金，亦不得用於娛樂場、境外旅遊及醫療服務等；逾期未用餘款會退回庫房。澳門政府6月發表中期報告，統計消費卡的總交易額達14.6億澳門元，其中飲食及零售業分別佔近24%和70%，超過六成消費補貼流入中小企業；估算計劃能帶來18億至24億澳門元經濟效益。

澳門立法會議員區錦新表示，直接派錢可用於海外消費，但消費卡只限本地使用，故能推動內需、刺激經濟，而限制每日消費上限亦可促進中小企業的生意。他說不少商戶因計劃加設電子支付系統，「沒有人說不公平，人人都可以安裝（系統），沒有門檻」，目前澳門大多數商舖已接受電子支付，澳門政府近日更推出新平台，整合電子支付渠道。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，曾向財政司長陳茂波推銷兩種消費券方案，包括直接向市民派發價值4000元的儲值卡，或市民先自掏腰包消費2000元，政府加大補貼金額至8000元，換言之市民享有倍數優惠。田認為後者成效較好，能製造更大的槓桿效應，稱如預算案不派現金，有較高機會派發消費券。他說陳茂波曾詢問「倍數消費券」的概念。田北辰表示，政府派糖之餘也應更認真看待財赤，提出應該研究設累進式的資產增值稅、股息稅，甚至向貴價紅酒恢復徵稅。

邵家輝倡透過八達通發放5000元券

自由黨邵家輝亦建議政府透過八達通，分10期（每期500元）向市民發放總值5000元的消費券，倘巿民未用盡500元，餘額收歸庫房。財經事務及庫務局長許正宇上月在立法會表示，聽到派發消費券的意見，會考慮計劃是否可行、可取及政府負擔等因素。八達通公司回覆查詢表示，知悉有政黨建議政府透過八達通派發電子消費券，如該項建議獲得政府落實，公司定當全力配合。

指儲備緊張 新民黨民建聯未建議

新民黨主席葉劉淑儀表示，不認為政府有儲備向全民派錢或消費券，她稱電子消費券有技術困難，很多本地商戶不接受電子支付，如計劃最終只有少數商戶得益，容易引來「不患寡而患不均」的爭議；她認為失業援助金較具針對性。民建聯陳克勤亦表示，港府已發放多輪「防疫抗疫基金」，目前儲備較緊張，該黨沒建議全民派錢或消費券，他認為派發失業援助金能讓市民直接受惠。

明報記者 張彤

（預算案前瞻）