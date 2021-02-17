投資負債兼職洗碗 銀行經理墮樓亡 曾擁兩物業 賣樓搬劏房獨居

事發昨凌晨近3時，一名男子從銅鑼灣軒尼詩道459至461號高處墮下，跌落大廈後巷重創昏迷，救護員到場證實事主當場身亡。警方到場調查，死者59歲姓梁，墮樓時身體多處受撞擊，部分遺骸散落大廈平台，警方於現場檢獲遺書，初步調查事件無可疑。

月薪約4萬 3年前與妻離異

消息稱，死者梁錦基生前於大新銀行一間分行任職經理，月薪約4萬元，與前妻育有一名24歲兒子，過去生活豐厚，曾擁兩個物業，惟5年前因股票投資失利致債台高築，曾向友人、銀行、財務公司和財務中介借貸，要變賣物業抵債。事主3年前與妻子離異，約兩年前搬至上址劏房居住，公餘時間到食肆兼職洗碗，惟最終仍無力償還餘下逾100萬元債務。

向兩友交代遺產安排

囑前妻按名單還款友人

大廈保安稱，事主入住上址一個月租約7000元的劏房約兩年，早前一直在家工作，其兒子亦曾登門探望，惟他近日沒有回家。據悉，事發前事主曾與兩名友人飯敘，當時沒有異樣，各自回家後，事主向兩名友人發短訊，交代保險和強積金遺產安排，以及叮囑前妻按名單還款予友人。

大新銀行回覆，證實事主為該行後勤員工，對該員工離世深表哀悼，會盡力向其家人提供適切協助。

破產管理署數字顯示，本港去年接獲8693宗破產呈請， 按年升6.6%，是近5年最多；金管局上月底則公布，去年底負資產住宅按揭貸款為185宗，按季減少14宗。

向晴軒債務理財團隊主任翁麗萍表示，案中事主經歷家庭轉變後一直努力尋求搵錢方法還債，是正向積極個案，惟他任職銀行，債務重組及破產或會影響其工作，收入不足還債或令事主沮喪。她認為事主可向他人傾訴，商討及制定還款優次以好好管理債務，同時針對過度投資等欠債原因作改善，相信可協助事主渡過難關。

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