民研：林鄭支持率淨值負52點 42%受訪者評0分

3司長評分均上升

香港民意研究所在2月2日至5日做隨機抽樣電話調查，訪問了1018名18歲或以上香港居民，並經反覆加權處理。調查結果顯示，特首林鄭月娥的民望評分為31分，有42%受訪者給予林太0分；其支持率為18%，是2020年9月以來新低，比半個月前調查下跌3個百分點，反對率為70%。

至於3名司長的支持率淨值，張建宗錄得負31個百分點；陳茂波的支持率淨值為負21個百分點，是去年5月以來新低；鄭若驊則是負50個百分點，較上月升兩個百分點。

陳家洛籲勿對結果「麻痺」

民研副行政總裁鍾劍華作出階段性的結論，表示特首及問責官員的民望都處於低水平，「無咩翻身機會」。浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，大家可能認為官員民望低已「見怪不怪」，甚至接近麻痺狀態，但呼籲如果麻痺，即是放棄了認真看待透過科學數據展示出來的民意。