涉綠光照便衣警 男生稱遭搜身警拳打下體

事主眼痛未礙視力：聞「死黑警」被偷拍

被告何梓洋（24歲）否認一項普通襲擊罪，他被指去年1月14日在深水埗西九龍中心8樓美食廣場襲擊偵緝警長李智健。事主李智健稱，當日下午與兩名同袍在廣場用膳，他在「空姐牛肉飯」買飯後，步向飯桌期間，感覺被一束綠色強光射到雙眼約兩秒，眼睛出現光影及眼球脹痛，但未礙視力；女偵緝警署警長向他稱，穿藍外套的「四眼仔」射他， 李側頭望一望沒發現，3人有共識「睇定啲先」。

李續稱，約3分鐘後，被告經過飯桌，並發現他手持電話，鏡頭對着李約一至兩秒便垂低，李留意到電話屏幕顯示拍攝畫面，聽到被告說「死黑警」，故上前搭他膊頭問：「警察！你做乜影我相？」被告回應：「影相唔得咩？」李當場見被告刪除兩張他的相，周圍的人開始起哄，遂與同袍將被告帶返深水埗警署搜身，搜出黑色電筒和零件等，他同日驗傷，翌日眼球已沒脹痛。

辯方：搜身警槍柄掃衣

稱「信唔信告你搶槍」

另外，負責向被告搜身的偵緝警員梁智康在接受辯方盤問時，被指曾用槍柄掃向被告的衣服並說「支槍有你衣物纖維，信唔信我告你搶槍襲警」，又將被告的頭推向牆壁，令他流鼻血，梁否認所有指控。聆訊今續。

【案件編號：WKCC2595/20】

（反修例風暴）