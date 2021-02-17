青年攜氣槍激光筆罪脫 官稱受困精神問題

無證據曾使用 控方申判入院被拒

裁決後，控方引用《精神健康條例》，希望法庭為被告諸啟邦（23歲）索取精神報告，判處入院令；惟溫官認為案件檢控至今已長達1年3個月，加上他已還押5個月，其間曾到小欖精神病治療中心接受治療，相信問題已處理，認為本案不適合在脫罪後下令被告進一步失去自由，拒絕申請。

溫官在裁決時指出，被告稱攜帶氣槍外出會令他安心，鋼珠的重量令他感到更安全，此說法可能有問題，惟被告患適應障礙症，透露曾聽到奇怪聲音叫他去死，2016年更因自殺入院。溫官續稱，「知好多人用激光筆射向警員，但亦有人照向建築物同死物，照出文字同圖案作為意見嘅表達」，不能夠排除被告用作其他用途，加上沒證據顯示他當時身處示威或衝突現場，故裁定兩項罪名不成立。

【案件編號：STCC 4438/19】

（反修例風暴）