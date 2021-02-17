8‧18流水式集會 區諾軒梁耀忠認罪 案情指區以議員身分帶領群眾離開維園

其餘7被告今日再訊

被告依次為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘和區諾軒。區諾軒和梁耀忠認罪後，其求情和判刑押後至下月22日，其間繼續獲准保釋。其餘被告否認全部控罪，案件押後今日再審（見另稿）；其間李卓人和梁國雄在庭內一度高呼「反對政治檢控」和「集會無罪，反對政治檢控」。

據二人承認的案情，民陣前年8月12日通知警方有意於同月18日舉行集會和遊行，又表明如時任民陣副召集人陳皓桓沒現身遊行集會現場，將由區諾軒代替位置。警方終批准民陣於維園集會，但反對舉行遊行，以及禁止於遮打道行人專用區舉行集會。

梁領頭遊行認參與 組織罪存檔法庭

案情指區諾軒後來與李卓人、梁國雄和時任民陣召集人岑子杰召開記者會，解釋「流水式集會」性質，並稱民主派議員將帶領參加者離開維園，並前往港鐵站離開。至集會當日，陳皓桓在維園宣布「流水式集會」開始。而除了吳靄儀外，其餘被告開始離開維園，觸發遊行展開。區諾軒曾有份展示「煞停警黑亂港，落實五大訴求」橫額、呼籲參加者先前往維園，以及帶領參加者叫喊「我有權遊行，毋須警方批准」等口號。梁耀忠則身處遊行隊頭，同時手持橫額遊行。

案情又指出，9名被告與參加者佔據主要行車幹道和鄰近道路，導致交通嚴重受阻，包括案發當日下午約1時至翌日凌晨約1時，港島區主要道路均需暫時封閉，至少90條巴士路線需暫停、改道或縮短，有電車服務需暫停。案情特別提到曾有黑衣示威者下午在軒尼詩道一帶重複地踢向交通錐（俗稱雪糕筒）。

【案件編號：DCCC536/20】

明報記者

（反修例風暴）

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