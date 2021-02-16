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港聞二

疫下入境難 拘黑工跌七成

【明報專訊】入境處負責分析犯案趨勢的行動研究組發現，去年受新冠病毒疫情影響，整體黑工被捕人數較前年減少七成，處方相信因入境限制，令準備來港「打黑工」者未能以訪客身分抵港。疫下對清潔工需求上升，去年清潔類黑工佔總數比例亦較前年上升近一倍。

需求增 清潔黑工佔比倍增

入境處去年13,600多次反黑工行動中拘捕1380人，較2019年逾1.4萬次拘捕5444人下跌七成半，減少逾4000人。入境處行動研究組相信，港府實施入境限制導致部分準備來港當黑工者未能以訪客身分抵港。被捕從事清潔行業的黑工，佔黑工總數比例由前年的3.6%，升至去年的6.8%，升幅接近一倍，入境處相信疫情令清潔工需求上升。

禁堂食致餐廳黑工減

首席入境處事務主任（執法）蘇駿豪說，上述數字能找出個別行業屬黑工的工作熱點，有助前線部署執法行動。他以2021年1月份為例，入境處分別在私人停車場及工廠等，拘捕多名從事清潔的非法勞工。

蘇駿豪說，現時食肆仍舊是黑工熱點，但政府縮減堂食時間及限制可容納人數後，僱主減少聘請黑工；以往足浴店、按摩店黑工都佔一定比例，但該類店舖數度被勒令停業，黑工人數亦會減少。

另外，入境處截獲偽造證件數字，由2019年的572本跌至2020年的98本。

相關字詞﹕黑工 入境處 非法勞工

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