被問是否已購電槍鄧炳強：研不同低殺傷武器

去年初立法會曾討論警隊擬購入電槍等電擊武器，當時保安局長李家超未有否認，而早前《蘋果日報》報道，警隊行動處長郭蔭庸在警隊會議表示已購入電槍，並研究是否引入使用。鄧炳強昨未正面回應警隊是否已購入電槍，只稱警方正研究很多不同低殺傷力武器，目的是提供多一個選項，以較低武力達到目的。

民權觀察：警武器選項已相當多

民權觀察成員王浩賢說目前見不到警方引入電槍的需要，他解釋，警員現時較少使用實彈槍而造成人身傷亡，毋須用電槍「降低武力」，而且警員都配備實彈槍，並有胡椒噴霧、警棍、橡膠子彈等非致命武器，選項已相當多，加上近來警員以小隊行動，數名警員亦足以徒手制服目標。

王浩賢擔心，若引入電槍為低殺傷力武器，警方需運用武力時，會傾向先用電槍，作為最快捷有效的武力，因此較易造成使用過度武力的問題。他認為警方須交代引入電槍的原因、用途、對人體的傷害等，並諮詢公眾。