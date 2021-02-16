疑吊起貴婦狗虐打 男狗主被捕

被虐貴婦狗白內障 愛協照顧

被捕43歲姓張男狗主，涉嫌殘酷對待動物，由警員帶署扣留調查。事發昨午2時許，警方接報常樂街何文田上配水庫的山邊有人虐打白色貴婦狗。警員接報到場發現涉事貴婦狗無表面傷痕，即場為狗主及報案男子錄取初步口供後，將狗主帶返警署扣留調查。愛護動物協會發言人表示，接獲警方通知後，愛協督察已將涉事貴婦狗接往灣仔中心交獸醫檢查及臨時照顧。

報案人稱見狗被拉扯拖行

現場消息稱，懷疑被虐的貴婦狗由其主人飼養逾10年，有白內障，走路時一拐一拐。澳洲籍男報案人Hu表示，昨午在家工作時望出窗外，發現一名男子拖着白色貴婦狗到配水庫一處偏僻山邊，手持一個類似裝電鑽等工具的箱，曾以狗繩大力拉扯、拖行及吊起貴婦狗，又單手將牠扯起，擔心狗被虐待後或會被殺死，遂報警及趕往現場協助警員了解。Hu續說，因自己亦有養狗，十分擔心貴婦狗日後會再被虐待，希望有心人能領養及照顧牠。