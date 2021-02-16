疑吊起貴婦狗虐打 男狗主被捕

【明報專訊】何文田發生懷疑虐狗事件，有居民昨午發現，一名中年漢於何文田上配水庫山邊疑吊起其飼養的年老貴婦狗並拉扯虐打，遂報警。警方到場調查後拘捕狗主，疑受虐的貴婦狗則由愛護動物協會帶往獸醫檢查。案件由九龍城警區刑事調查隊第4隊跟進。
被虐貴婦狗白內障 愛協照顧
被捕43歲姓張男狗主，涉嫌殘酷對待動物，由警員帶署扣留調查。事發昨午2時許，警方接報常樂街何文田上配水庫的山邊有人虐打白色貴婦狗。警員接報到場發現涉事貴婦狗無表面傷痕，即場為狗主及報案男子錄取初步口供後，將狗主帶返警署扣留調查。愛護動物協會發言人表示，接獲警方通知後，愛協督察已將涉事貴婦狗接往灣仔中心交獸醫檢查及臨時照顧。
報案人稱見狗被拉扯拖行
現場消息稱，懷疑被虐的貴婦狗由其主人飼養逾10年，有白內障，走路時一拐一拐。澳洲籍男報案人Hu表示，昨午在家工作時望出窗外，發現一名男子拖着白色貴婦狗到配水庫一處偏僻山邊，手持一個類似裝電鑽等工具的箱，曾以狗繩大力拉扯、拖行及吊起貴婦狗，又單手將牠扯起，擔心狗被虐待後或會被殺死，遂報警及趕往現場協助警員了解。Hu續說，因自己亦有養狗，十分擔心貴婦狗日後會再被虐待，希望有心人能領養及照顧牠。