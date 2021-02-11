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身負3案 818集會案將認罪 區諾軒：心力交瘁 求情信難求

【明報專訊】立法會前議員區諾軒涉8·18未經批准集結案，今日開審，他表明會認罪求情，法庭如何裁決是未知數。區於審前一日受訪，稱已心力交瘁，並透露曾邀請「有頭有臉」的人撰寫求情信，但被拒。他形容遭遇「折墮」，每日憂慮再次被捕，「憂慮人生還可以跌到什麽地步」。區說自己刻意謹言慎行，不敢再寫文章發表意見，以免置身危險中。

明報記者 張彤

去年願寫信賢達 今拒再寫

區諾軒表示，去年為自己寫求情信的社會賢達，部分拒絕為本案再寫。區說時移世易，社會對政治案逐漸習以為常，而撰寫求情信亦要承受一定壓力；處處碰壁，他嘆道「有苦自己知」。區目前身負3案，包括襲警案的定罪上訴、涉違《立法會（權力及特權）條例》，以及涉組織及參與前年8·18維園流水式集會；區亦於上月的民主派初選「35+大搜捕」中被捕。

區諾軒於2019年8月底首次被捕，他說此後便終日活在惶恐中，「每日都憂慮是否有警察拍門，憂慮人生還可以跌到什麽地步」，稱官司纏身以致心力交瘁，故決定在本案認罪，只聘請一名新紮律師求情，「不斷面對官司，法庭維護不了權利，我還有什麽力氣在庭上說話？」

刻意慎言 已不適合如以往發聲

去年11月，區諾軒赴日本攻讀公共政策博士課程，至今年1月初，區從日本返港翌日被捕。區認為民主派動輒得咎，近日受訪時刻意謹慎說話，「我已經不敢再寫文章，因為在目前的環境，多說一句便多一分危險」。區表示自己離任公職，專注學術研究，已不適合一如以往般發聲，目前視讀書為人生的全部，「我連自己都顧不好，真的沒有條件理會社稷」。

原獲聘任講師 開學前突遭取消

區諾軒說愧對家人，沒有盡責供養父母，司法訴訟亦影響生計。作為政治敏感的人，區稱難以尋找工作，舉例去年初原獲一所大專院校聘請當講師，已簽署合約，連學校電郵亦已設立，但職位在開學前臨時取消。接連被捕後，區被警方檢走3部手機，他只好向朋友借用舊款手機，直言無信心個人財富有保障。

逾50人於「35+大搜捕」中被捕，區諾軒說國家在港設立新底線，但無理由將民主派趕盡殺絕，他唯有透過訪問呼籲：社會應有多元聲音，保留愈多民主派，社會才有前進的可能。現時立法會內無民主派，區說雖然參政空間減少，但相信議會仍有可取之處；他亦預期區議員宣誓後會迎來新形勢，呼籲區議員謹慎行事，但認為如政府行事欠胸襟，區議會將出現雙輸局面，無法有效運作。

憂案件為集會訂新標準

今日開審的案件涉及8．18維園「流水式集會」，市民進入維園後向中環方向離開。案中另有8名被告，包括黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠及李柱銘，8人否認控罪。

區諾軒曾任民陣召集人，他稱以往出現未經批准的集結時，只要主辦方與警方保持溝通，參加者不一定會遭起訴。他說前年8．18維園集會獲警方批准，「如果離開（集會）的路線不是警方批准，參加者最後可能被控告」，認為案件為公眾集會訂立新標準，令日後參與的市民置身陷阱。

相關字詞﹕民主派 遊行示威 區諾軒

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