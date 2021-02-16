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港聞二

MiC技術大省施工期 百勝角消防宿舍本月竣工

【明報專訊】政府近年積極在工務工程採用「組裝合成」（MiC）建築技術，發展局去年4月起要求政府基本工程項目如學校、宿舍、醫院等均需應用MiC技術；當局早前委託香港大學就MiC做研究，發現對比傳統建築方法，以MiC興建的工程項目可節省約30%至50%施工時間。當中5座樓高16至17層的百勝角消防處紀律部隊宿舍是首個採用MiC技術興建的項目，將於本月完工，每個單位整體平均造價約230萬元。

結構工程提前做 研究：生產力可升4倍

「組裝合成」建築技術是指先透過在預製廠房完成室內裝修和屋宇設備等工序，再將已完成單位運往工地，以「先裝後嵌」方式建樓。發展局常任秘書長（工務）林世雄表示，當局早前委託港大就科技園「創新斗室」及百勝角消防處紀律部隊宿舍兩個已完成的MiC項目，比較傳統建築方法，結果發現採用MiC較傳統方法可縮短約30%至50%施工時間，並減少最少10%的建築成本，工地生產力更提升1倍至4倍不等。

5「盒仔」建538呎單位 造價230萬

林世雄說，在傳統建築方法下，地盤興建地基期間，由於仍在打樁，不能夠展開樓宇結構工程；但若採用MiC，則可以提前在廠房內完成樓宇結構、裝修及屋宇設備程序，再將已完成的單位組件像「砌積木」一樣運往地盤以天秤吊運上去，「有條件可提前進行樓宇結構、裝修、屋宇設備等工程」。

他指出，近年香港面對工人老化問題，目前60歲以上技術工人佔整體約25%，若能夠將部分地盤工序安排於室內工廠環境進行，對吸引新血加入業界會有幫助，亦可減少在地盤內工作的工人數目。

2018年8月起施工的百勝角消防處紀律部隊宿舍將於本月竣工，工程期31個月，項目涉及648個單位。建築署長何永賢表示，每個單位由5個俗稱「盒仔」的組件併合而成，面積約538呎。單位基本造價約180萬元，連同公用設施、室內外裝修等，平均造價約230萬元。與一般建築方法比較，地盤工人數目減少約40%。

臨時醫院4個月完工 增七成牀「是紀錄」

何永賢說，MiC技術亦應用於其他項目，包括竹篙灣檢疫營舍、北大嶼山醫院香港感染控制中心（臨時醫院）、天水圍食環署天幕街市等，希望未來在更多工程上應用。林世雄表示，臨時醫院於4個月內完成，提供816張負氣壓病牀，以目前全港1000多張負氣壓病牀計，即4個月時間已能增加逾七成負氣壓病牀，「一定是香港紀錄」。

相關字詞﹕何永賢 林世雄 百勝角消防處紀律部隊宿舍 組裝合成建築法 組裝合成

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