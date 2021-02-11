3黨倡加稅 兩黨瞄準股票印花 鍾國斌：倘增0.1百分點 庫房每年多收500億

明報記者 張彤

民建聯經民聯反對 工聯倡徵資產增值稅

張華峰憂成交減兩成

陳茂波預告，2020/21年度政府財赤或達3000億元。建制派五大政黨中，民建聯及經民聯不贊成加稅；工聯會建議開徵資產增值稅和重推物業空置稅；自由黨及新民黨倡上調股票交易印花稅。財經事務及庫務局表示，政府會聆聽及研究社會各界提出的意見；在權衡任何具體方案時，政府必會因應當前的經濟情况、公共財政狀况及市民的需要等因素通盤考慮。

現時股票印花稅率為0.1%。經民聯金融服務界議員張華峰表明反對增加股票印花稅，曾稱若加稅0.1個百分點，料港股成交量至少減少兩成。

自由黨鍾國斌回應張的說法表示，目前股市每日平均成交量達2000億元以上，即使成交量減少兩成，按每日1600億元計算，上調0.1個百分點稅率後，每年已增加約500億元收入。他認為，股市較其他投資市場靈活，加上全球實施量化寬鬆政策、「北水」持續流入本港，股市大規模萎縮的可能不高。

佔政府收入5% 料本年度大增

據港交所資料，2021年1月的平均每日成交金額為2457億元，較去年同期的1039億元上升36%。港府指股票交易印花稅是政府其中一個重要收入來源，以2019/20年度為例，印花稅佔政府收入約一成，當中約一半來自股票交易印花稅。2020年證券市場的平均每日成交額達1290億元，較2019年上升超過48%，按去年及今年交易額推算，2020/21年度股票印花稅會有極可觀增長。

新民黨主席葉劉淑儀認為，上調股票交易印花稅的「痛楚最小、影響最少人……這些不是牛奶麵包，投資不是必須的」。她質疑張華峰的說法無數據支持，認為股民不會因為上調0.1個百分點印花稅而不買賣股票，「現在香港最暢旺的行業就是買賣股票，咁都唔肯承擔一點責任？」新民黨亦建議上調博彩稅，以及容許馬會新增博彩項目，例如NBA籃球賽和綜合格鬥（MMA）。

財經事務及庫務局前局長馬時亨日前接受電視訪問，亦表示增加股票印花稅以增庫房收入並非壞主意。

林健鋒：如殺雞取卵得益難料 可賣地

經民聯與民建聯不贊成加稅。經民聯副主席林健鋒表示，以往政府主要透過賣地和稅收增加收入，目前經濟未恢復元氣，加稅並非合適時機，但可以考慮賣地。他形容股市是「生金蛋的鵝」，加稅有如殺雞取卵，亦難料最終能否得益，所以為求穩定不應增加印花稅，「不如印花稅減少少，有可能還吸引多一點（收益）？」

王銳強料減港股市吸引力

但不致大規模萎縮

香港稅務學會前會長兼顧問委員會主席王銳強認為，加股票印花稅降低本港股市吸引力，特別對於交易頻密的財務機構，加稅將增加成本，但他預料不會導致股市大規模萎縮。王稱本港股市交易量大，「規模這麽大，只要加少少，當然財政收益很大」，但強調稅務調整應考慮政策需要。

（預算案前瞻）