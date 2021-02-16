港聞

港聞一

巴裔消防當封區翻譯 撫同鄉情緒

【明報專訊】港府上月底首次在佐敦封區強制檢測，區內不諳中英語的少數族裔與政府人員難以溝通。消防處當時派出3名巴基斯坦裔消防員擔任翻譯員，由他們用烏都語「同聲同氣」解說，安撫受影響少數族裔的情緒。

3名巴基斯坦裔消防員穆偉健、簡華生、簡澳沙瑪現駐守尖沙嘴消防局，均操流利廣東話，亦能說南亞裔通用的烏都語。3人均在佐敦大規模的封區行動當中擔任翻譯員。

遇不滿禁足男子 翻譯後願配合

入職近5年的穆偉健在3人之中年資最長，他說受限區域內有少數族裔不諳中英語，與政府人員難以溝通。他憶述，當時一名少數族裔母親因家中嬰兒奶粉快用盡而非常憂心，經解說下得知只封區一至兩日，該女士亦願意合作。

簡華生透露，一名不諳中英語的巴裔男不滿突然被禁足，情緒激動，要求立即出去買香煙，經翻譯後才明白封區目的，亦願意配合。簡華生相信語言上同聲同氣，可增加說服力。

對於封區的糧食，穆偉健提到少數族裔「唔習慣食杯麵」，但得知只是短暫封區，大多願意配合。有記者提到很多少數族裔是伊斯蘭教徒，不吃豬肉，問及他們對政府派午餐肉的看法，3名消防員沒正面回應。

免不適礙拯救 工作日停齋戒

伊斯蘭教的齋戒月或影響消防員工作，穆偉健稱為免在拯救行動出現脫水及不適而影響工作及別人安危，他們在工作當日會暫停齋戒。簡華生說，同事會主動幫他們留意食物內有否豬肉及豬油成分，甚為感動。

據消防處資料，現有7名非華裔屬員，佔整體人數約0.07%。處方在過去兩年的招聘人數未如預期，去年預計招聘414名消防員，實際聘得217人，只達預期約一半。處方去年疫情下舉行23次網上職業講座及3次虛擬實境參觀，希望增加非華裔青年投考的興趣。

（疫情第四波）

相關字詞﹕少數族裔 封區 消防處

上 / 下一篇新聞

病發六旬婦初一拜年 11親戚檢疫 增9確診3月新低 防護中心：假期後或反彈
病發六旬婦初一拜年 11親戚檢疫 增9確診3月新低 防護中心：假期後或反彈
服成藥感冒茶 消防隊目病發10日始求醫
服成藥感冒茶 消防隊目病發10日始求醫
臨時醫院結構可「透視」 方便保養維修
臨時醫院結構可「透視」 方便保養維修
強檢110廈揪逾50確診 政府增購儀器驗污水
強檢110廈揪逾50確診 政府增購儀器驗污水
復晚市在望 自助餐訂位旺 八成酒樓初七晚訂滿 業界憂報復式消費致疫情反覆
復晚市在望 自助餐訂位旺 八成酒樓初七晚訂滿 業界憂報復式消費致疫情反覆
為復工跨區檢測 採樣站續現人龍
為復工跨區檢測 採樣站續現人龍
稱願配合防疫措施 酒吧及派對房促准復業
稱願配合防疫措施 酒吧及派對房促准復業
斥資2000萬防疫 大堂改免觸撳𨋢 房協為萬租戶換W聚水器
斥資2000萬防疫 大堂改免觸撳𨋢 房協為萬租戶換W聚水器
消息：處所員工倘打疫苗 或可免每14日檢測
消息：處所員工倘打疫苗 或可免每14日檢測
檢測用假身分證內地女子被捕
檢測用假身分證內地女子被捕
3黨倡加稅 兩黨瞄準股票印花 鍾國斌：倘增0.1百分點 庫房每年多收500億
3黨倡加稅 兩黨瞄準股票印花 鍾國斌：倘增0.1百分點 庫房每年多收500億
工盟促「回水一萬」 讓全民直接受惠
工盟促「回水一萬」 讓全民直接受惠
MiC技術大省施工期 百勝角消防宿舍本月竣工
MiC技術大省施工期 百勝角消防宿舍本月竣工
10歲童猝死 母乘警車赴院撞車
10歲童猝死 母乘警車赴院撞車
身負3案 818集會案將認罪 區諾軒：心力交瘁 求情信難求
身負3案 818集會案將認罪 區諾軒：心力交瘁 求情信難求
鄭若驊：有人故意錯理解國安法
鄭若驊：有人故意錯理解國安法
疑吊起貴婦狗虐打 男狗主被捕
疑吊起貴婦狗虐打 男狗主被捕
被問是否已購電槍鄧炳強：研不同低殺傷武器
被問是否已購電槍鄧炳強：研不同低殺傷武器
疫下入境難 拘黑工跌七成
疫下入境難 拘黑工跌七成
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】陳梓維議辦3‧1啟市 對家擺街站：唔會放到年十八
【Emily】陳梓維議辦3‧1啟市 對家擺街站：唔會放到年十八
【Emily】校方收回綠化 港大連儂牆變植物牆
【Emily】校方收回綠化 港大連儂牆變植物牆
【Emily】轟「設失業保險要叫停積金對冲」論 工盟諷羅致光「思畸」玩威脅
【Emily】轟「設失業保險要叫停積金對冲」論 工盟諷羅致光「思畸」玩威脅
【Emily】筲官130人隔離 老師家長送祝福包
【Emily】筲官130人隔離 老師家長送祝福包
【Emily】土瓜灣基層童夾band 視像表演送暖長者
【Emily】土瓜灣基層童夾band 視像表演送暖長者
【Emily】民記「變革香港」街站被指犯聚 張國鈞：派防疫物資可豁免
【Emily】民記「變革香港」街站被指犯聚 張國鈞：派防疫物資可豁免