巴裔消防當封區翻譯 撫同鄉情緒

3名巴基斯坦裔消防員穆偉健、簡華生、簡澳沙瑪現駐守尖沙嘴消防局，均操流利廣東話，亦能說南亞裔通用的烏都語。3人均在佐敦大規模的封區行動當中擔任翻譯員。

遇不滿禁足男子 翻譯後願配合

入職近5年的穆偉健在3人之中年資最長，他說受限區域內有少數族裔不諳中英語，與政府人員難以溝通。他憶述，當時一名少數族裔母親因家中嬰兒奶粉快用盡而非常憂心，經解說下得知只封區一至兩日，該女士亦願意合作。

簡華生透露，一名不諳中英語的巴裔男不滿突然被禁足，情緒激動，要求立即出去買香煙，經翻譯後才明白封區目的，亦願意配合。簡華生相信語言上同聲同氣，可增加說服力。

對於封區的糧食，穆偉健提到少數族裔「唔習慣食杯麵」，但得知只是短暫封區，大多願意配合。有記者提到很多少數族裔是伊斯蘭教徒，不吃豬肉，問及他們對政府派午餐肉的看法，3名消防員沒正面回應。

免不適礙拯救 工作日停齋戒

伊斯蘭教的齋戒月或影響消防員工作，穆偉健稱為免在拯救行動出現脫水及不適而影響工作及別人安危，他們在工作當日會暫停齋戒。簡華生說，同事會主動幫他們留意食物內有否豬肉及豬油成分，甚為感動。

據消防處資料，現有7名非華裔屬員，佔整體人數約0.07%。處方在過去兩年的招聘人數未如預期，去年預計招聘414名消防員，實際聘得217人，只達預期約一半。處方去年疫情下舉行23次網上職業講座及3次虛擬實境參觀，希望增加非華裔青年投考的興趣。

（疫情第四波）