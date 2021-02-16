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消息：處所員工倘打疫苗 或可免每14日檢測

【明報專訊】食衛局長陳肇始早前接受商台訪問，昨日播出，她在訪問中提及各政策局正與業界商討復業條件，包括員工必須檢測、使用「安心出行」，以及當局期望「大家」接種疫苗。政府消息稱，陳肇始提及的是向處所員工提供多一個選擇，倘若日後疫苗足夠，處所員工可選擇接種疫苗，若他們有接種疫苗證明，就不用每14天做檢測。政府消息強調這只是初步想法，現階段先要解決疫苗供應和接種時間表。另一消息人士說，若全港有相當多人接種，產生到群體免疫，理論上檢測數目可減少。

陳肇始舉復業3條件 包括打疫苗

陳肇始稱，若新增確診降至單位數，當局評估後若條件許可，會有更多空間考慮放寬防疫措施，各政策局會與業界商討。她列舉三方面，包括員工一定要檢測、使用「安心出行」程式及接種疫苗，「如果真的有疫苗接種時，希望大家會打疫苗」。

本報向食衛局查詢接種疫苗是否重開處所的必要條件之一，會否變相強制市民接種疫苗，食衛局回應稱會密切留意疫苗研發及疫情發展，同時參考世衛指引，持續評估疫苗安全和效用，及防疫措施安排。

酒吧業：倘打疫苗才能復業 「被迫妥協」

香港酒吧業協會副主席錢雋永認為，若政府規定員工打疫苗才能復業，業界「無可奈何接受」，為求復業「被迫妥協」。他說屆時會與員工商量，勸他們注射疫苗，但會尊重拒絕打疫苗員工的意願。中小企食店聯盟召集人林瑞華稱，目前業界「侷住」接受政府復業條件，近日社區檢測中心預約爆滿，質疑本港有否足夠能力應付大量員工定期檢測。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，若部分從事特殊職業的市民不接種疫苗會對其他人構成風險，當局可在合法情况下要求該類市民接種疫苗。不過，若牽涉使用公共服務、消費等活動時，他認為「所有人都有權參與，不應褫奪市民使用公私營服務的權利」，政府若要求市民接種疫苗才能進入某類處所，做法「不太合理」，超越自願接種的安排。

（疫情第四波）

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