消息：處所員工倘打疫苗 或可免每14日檢測

陳肇始舉復業3條件 包括打疫苗

陳肇始稱，若新增確診降至單位數，當局評估後若條件許可，會有更多空間考慮放寬防疫措施，各政策局會與業界商討。她列舉三方面，包括員工一定要檢測、使用「安心出行」程式及接種疫苗，「如果真的有疫苗接種時，希望大家會打疫苗」。

本報向食衛局查詢接種疫苗是否重開處所的必要條件之一，會否變相強制市民接種疫苗，食衛局回應稱會密切留意疫苗研發及疫情發展，同時參考世衛指引，持續評估疫苗安全和效用，及防疫措施安排。

酒吧業：倘打疫苗才能復業 「被迫妥協」

香港酒吧業協會副主席錢雋永認為，若政府規定員工打疫苗才能復業，業界「無可奈何接受」，為求復業「被迫妥協」。他說屆時會與員工商量，勸他們注射疫苗，但會尊重拒絕打疫苗員工的意願。中小企食店聯盟召集人林瑞華稱，目前業界「侷住」接受政府復業條件，近日社區檢測中心預約爆滿，質疑本港有否足夠能力應付大量員工定期檢測。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，若部分從事特殊職業的市民不接種疫苗會對其他人構成風險，當局可在合法情况下要求該類市民接種疫苗。不過，若牽涉使用公共服務、消費等活動時，他認為「所有人都有權參與，不應褫奪市民使用公私營服務的權利」，政府若要求市民接種疫苗才能進入某類處所，做法「不太合理」，超越自願接種的安排。

（疫情第四波）