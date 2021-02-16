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斥資2000萬防疫 大堂改免觸撳𨋢 房協為萬租戶換W聚水器

【明報專訊】新冠疫情持續逾年，大廈渠管及公共設施被視為潛在播毒途徑，房協斥資約2000萬元加強屋邨防疫設施，包括去年底陸續為使用Ｕ形聚水器的出租單位免費改裝成Ｗ形聚水器，以減低聚水器因失去「水封」而播毒的風險，至今為300多伙安裝，未來將推展至房協所有出租屋邨，估計約1萬伙受惠。房協同時為屋邨升降機大堂及商場升降機等引入「免觸式」按鈕。

現時不少樓宇，包括房協轄下出租屋邨，均在排水渠管安裝U形聚水器作隔氣，或會因乾涸而失去隔氣功能，令病毒有可能經渠管傳播，住戶需定期倒水至排水口。房協總經理（物業保養）陳偉鳴稱，去年11月開始為出租單位的廁所及廚房地台排水管改裝Ｗ形聚水器，由於其連接洗手盆、鋅盤或淋浴間，居民每次使用就會有水流向聚水器，確保聚水器長期有水。他說，截至上月已為北角健康村一期及荔景祖堯邨共300多伙安裝Ｗ形聚水器，未來將按需要推展至房協所有出租屋邨，估計約有1萬伙技術上可改裝，其餘約2萬伙因排水管已連接至同一U形聚水器，或地台與淋浴間共用同一去水渠，不存在乾涸問題，毋須改裝。

新落成屋邨全改W形聚水器

陳說，部分屋邨如祖堯邨，因渠管位於室內，需與住戶預約時間入屋改裝；至於日後落成的新出租屋邨，包括4月入伙的明華大廈第一期重建單位，亦會採用Ｗ形聚水器。

𨋢內研用紅外線面板

另外，房協亦逐步在轄下屋邨及商場引入「免觸式」科技，包括在屋邨升降機大堂安裝「免觸式」升降機按鈕，居民可隔空按掣，目前已在紅磡家維邨安裝，計劃今年內全部屋邨完成安裝，涉230多部升降機。

至於升降機內的按鈕，陳稱正在大坑龍濤苑辦公室試用由生產力促進局研發、透過紅外線感應器偵測的升降機面板，使用者只需用手隔空指向所選擇樓層，即可自動按掣，目前試行效果良好，正計劃將技術推展至轄下11個商場和兩個停車場應用，涉及約20部升降機，料今年內可完成。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕U型聚水器 W型聚水器 新型冠狀病毒肺炎 新冠肺炎 房協

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