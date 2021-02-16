稱願配合防疫措施 酒吧及派對房促准復業

稱餐廳酒吧可營業 措施不公

香港酒吧業協會副主席錢雋永批評政府的防疫措施不公平，亦沒邏輯，業界十分憤怒。他說餐廳酒吧可照常營業，同樣有賣酒，但持酒牌酒吧卻要完全停業零收入，質疑政府分辨場地風險的準則。他說，業界最近已向食環署官員反映復業訴求，暫未獲任何回應，感覺是「政府懶理」，令業界心灰意冷。他說愈來愈多酒吧因欠缺營運資金而拖欠租金，因此收到業主的律師信，或隨時被封舖。

錢雋永說，酒吧現時沒生存空間，賣年花都被票控，「𠵱家酒吧做任何嘢都被打壓」，業界願配合一切防疫措施，包括營業至晚上10時關門、員工檢測、使用安心出行程式等，只求盡快復業，否則員工「唔病死都餓死」。

香港派對場地協會會長林漢然表示政府誤解派對房間的風險，他認為2人至4人派對房間的染疫風險與食肆相若，冀與政府商量重開場所的防疫措施。他又說，全港約有500間派對房間，少數已結業，並有七成至八成轉手經營。

雖然確診數字回落，但林漢然對短期內開業不抱太大期望，強調業界願意遵守所有防疫措施，希望政府能與業界溝通，不要逃避。

（疫情第四波）