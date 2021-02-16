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為復工跨區檢測 採樣站續現人龍

【明報專訊】政府擬年初七起恢復晚市堂食及部分處所有限度重開，相關員工每14天須檢測一次，而今日起建造業工人到地盤開工須持陰性證明。全港社區檢測中心昨日預約爆滿，現場亦見排隊人龍，有建造業及飲食業員工趕在年假復工前，跨區到旺角流動採樣站檢測。有建造業員工批評政府不封關，市民「驗極都無用」；亦有人指理解措施，冀當局在地盤採樣，減少檢測中心及採樣站輪候人數。

有人批政府不封關「驗極都無用」

據社區檢測中心網頁資料，全港19間社區檢測中心今明兩日預約爆滿，部分最快周五（19日）才有名額供預約。昨日油麻地及屯門社區檢測中心都有大批市民等候做檢測。

被問到不少市民在社區檢測中心排隊會否增加傳播風險，衛生防護中心總監林文健表示，當局設立檢測中心時已確保符合感染控制原則，呼籲市民排隊時注意保持社交距離、戴口罩等。他相信主要因行業陸續復工，近日檢測需求增加，本周日（14日）社區檢測中心做了逾2.7萬個檢測，深喉唾液樣本收集點收到逾1.5萬個樣本，較之前增加。

建築工倡地盤設採樣站

在旺角麥花臣遊樂場的採樣站，昨午4時許仍見逾百人排隊輪候。香港建造商會、建造業議會早前「強烈要求」所有地盤承建商今起試行措施，工人須持14天有效檢測陰性證明才可入地盤開工。建造業從業員杜先生昨輪候40分鐘做檢測，批評業界定期檢測的安排擾民。

從事建造業的譚先生家住大埔，原打算到社區檢測中心做檢測，惟因預約爆滿，需跨區到旺角做檢測。他昨排隊45分鐘，稱單單建造業已有數十萬工人，認為當局應在地盤設採樣站，免得各行業員工湧到社區檢測中心或流動採樣站。

居於深水埗的飲食業僱員劉女士說，上司提醒「唔做（檢測）唔使返工」，但區內白田社區檢測中心預約滿額，只好跨區做檢測。她說昨等了約兩小時做檢測，「政府這樣規定，市民都冇辦法」，為「搵食」只好定期做檢測。

（疫情第四波）

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