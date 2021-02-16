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復晚市在望 自助餐訂位旺 八成酒樓初七晚訂滿 業界憂報復式消費致疫情反覆

【明報專訊】疫情稍緩，食肆堂食有望年初七（本周四，18日）起延長至晚上10時，並由2人一枱增至4人。本報昨日以顧客身分查詢11間酒店的自助餐訂位，4間表示年初七自助晚餐預約已額滿，其中JW萬豪酒店的JW Café下周一前所有日子預約全滿。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，約八成中式酒樓年初七晚市訂滿，呼籲市民外出用膳時亦要緊記小心防疫，「唔想好似去年母親節父親節咁有『報復式消費』，導致疫情反覆」。

政府未公布 4酒店初七自助晚餐已滿

政府尚未正式公布恢復晚市堂食，但不少餐廳已準備就緒，迎接新一浪外出用餐消費潮。本報記者昨以客人身分致電11間酒店查詢周四至下周日的自助晚餐預約情况，其中JW萬豪酒店的JW Café、港島香格里拉大酒店的café TOO、尖沙嘴帝苑酒店的雅苑座及Hotel ICON唯港薈的The Market均表示，周四自助晚餐時段預約已額滿，其中The Market表示「如果只是兩個人，2月18日都能安排畀你」；café TOO及雅苑座周五或之後仍未爆滿，尚可預約。而JW Café由周四至下周日均爆滿，最快下周一（22日）才有空位可預約。

逸東酒店的普慶餐廳及沙田萬怡酒店的MoMo Café表示因政府尚未正式公布周四恢復晚市堂食，故未開放預訂；半島酒店的露台餐廳稱最快2月26日才開晚市堂食（見表）。

業界料生意有望回復至正常七成

餐飲業組織「稻苗學會」會長、連鎖餐廳負責人黃傑龍稱，其集團旗下位於旺區的食肆周四9時前訂座基本上已爆滿，「整體來講我相信都有七八成」，但他表示「七八成是以50%入座率計算，所以整體估計飲食業在年初七局部恢復晚市之後，生意可回復至正常六至七成」。黃傑龍又說：「過去兩個月餐飲業損失七成生意，虧損非常嚴重，初七後希望基本可以做到收支平衡，停止放血」。

中式酒樓生意亦預期向好。黃家和表示，過去數天適逢開年及情人節，日間堂食見暢旺，食肆門口排長龍，可見市民消費意欲增加。他認為晚市堂食對中式酒樓生意影響特別大，自從政府宣布有機會年初七開放晚市堂食，雖仍然只是一枱4人，「訂位情况已經非常踴躍，因為『餓』了一大段時間不能夠夜晚去酒樓食飯，所以訂座非常好，大概都有八成地方（中式酒樓）2月18日當日已訂滿，一開始個個人（食客）都想搶頭啖湯」。

黃家和籲消費勿忘防疫

不過，黃家和亦憂慮市民消費之餘忽略防疫，「我唔想用呢個（報復式消費）來形容，大家好耐無聚在一起在外吃飯，現在有這個機會，自不然會很踴躍，但呼籲市民要小心防疫」。至於年初七後消費力能否延續，他說難以估計，尤其疫情一再反覆，「視乎疫情受控情况，如果天氣和暖，市民防疫意識提高，希望政府可再進一步放寬限聚措施」。

迪士尼安排演藝人員檢測 盡快重開

另外，兩大主題公園亦在放寬復業之列，但未公布重開日期。香港迪士尼樂園回覆稱，現正安排演藝人員做檢測，讓樂園在情况許可下盡快重開。

明報記者

（疫情第四波）

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