臨時醫院結構可「透視」 方便保養維修

120日完工 4000人24小時分更不停工

醫管局高級行政經理（基本工程）翟榮邦稱，感染控制中心建築面積4.39萬平方米（約47.25萬平方呎）、實用面積約2.2萬平方米（約23.68萬平方呎），去年9月19日動工，今年1月21日完工，歷時120日。能在短時間內完工，翟稱需感謝消防處、機電署、建築署等合作，「大家日以繼夜工作，有時傾到好夜，9月底已經有設計圖。組裝合成一早在內地預備，10月底運來香港，11月尾裝完」。他說工地24小時不停運作，分三更每更8小時，共動員4000多人施工。

引入「無紙病房」 可自測維生指數

感染控制中心有6幢病房大樓，共有136個一線隔離病室。九龍西醫院聯網總行政經理（規劃及發展）曾子充稱，每個病室由3個預製組件拼成一個6人房，全個感染控制中心共用了超過500個這樣的組件，病室寬敞，活動空間大，讓病人能在內活動。另外，病室有智能身體檢查服務站，讓症狀輕度的病人自行量度維生指數，電子化設備會即時把病人體溫、血壓等上傳至醫管局內部病人資料系統，加上引入「無紙病房」，病人排板、牀頭顯示板均改以平板電腦處理。

2‧26啟用 率先開放48隔離牀

翟榮邦稱，感染控制中心使用「建築資訊模型（BIM）」，過去建築物內的渠道、消防喉，以至通風系統等內部設備若有損壞，或需大費周章「拆開」天花或牆壁了解哪個組件出問題，使用BIM後，工程師可使用平板電腦的應用程式，以鏡頭對住病房某一處，便能馬上看到該處的建築設計圖，從而知悉該處使用的建築物組件型號，便於維修。

感染控制中心26日啟用，率先開放48張隔離病牀，預計3月31日其餘11個病室的硬件亦預備就緒。

（疫情第四波）