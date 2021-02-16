服成藥感冒茶 消防隊目病發10日始求醫

曾到兩消防局替更 20同事檢疫

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，該名消防隊目的個案屬源頭不明，他2月4日出現上呼吸道病徵，曾服用成藥及感冒茶，9日到青衣及青衣南消防局替更，翌晨9時下班。2月14日他到元朗博愛醫院急症室求醫，其後轉送屯門醫院。他住在元朗玻璃圍，潛伏期曾到元朗合益街市。

歐家榮說，該消防隊目約20名同事被列為密切接觸者，包括與患者同一小隊的消防員，全局會檢測。他又說，消防局多人共用設施，較高危。消防處至昨日截稿前沒回覆本報查詢。

屯門V city麵包師傅確診 病發前10日檢測陰性

另外，屯門V city一田超市Balencia Bakery一名麵包師傅昨日確診，他於2月3日由公司安排檢測，結果呈陰性，最後2月13日上班，同日病發，其居住的天水圍天頌苑頌棋閣須強檢。歐家榮稱，患者在廚房負責製作麵包，6名同事須檢疫，已建議該店停業14日。至於顧客感染風險會否高，他說患者上班時有戴口罩及手套，一般食物不會有特別傳播風險，患者與顧客沒直接接觸，如顧客擔心亦可檢測。

（疫情第四波）