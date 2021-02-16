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病發六旬婦初一拜年 11親戚檢疫 增9確診3月新低 防護中心：假期後或反彈

【明報專訊】本港連續兩日錄得12宗新冠病毒確診後，昨日跌至9宗，是自去年11月中以來最低。新增4宗本地感染中，仍有3宗源頭不明，其中一名居於港島杏花邨的六旬婦病發後，於年初一（12日）仍到親戚家拜年，結果11名親戚須檢疫。衛生防護中心總監林文健稱，近期確診數字雖然偏低，但可能因市民農曆新年假期求醫意欲不高，疫情走勢亦受假期聚會等影響，不排除假期後反彈，籲市民勿掉以輕心。

中環律師行任文員 居杏花邨26座全幢強檢

昨日有3宗確診源頭不明，包括在中環泛海大廈一間律師行任職文員的65歲婦，她2月9日病發，翌日求醫，2月11日最後上班並留樣本檢測。她病發後，於年初一與家人到筲箕灣愛東邨愛平樓拜年，11名親戚須檢疫。患者居住的杏花邨26座須強制檢測。

前日初步確診的79歲退休婦昨日確診，個案亦屬源頭不明，她沒有病徵，因居住的紅磡家維邨家廉樓2月11日被納入強制檢測，她2月13日檢測，驗出陽性。她於2月11日曾到牛頭角彩頤居A座探親，但非拜年。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，65歲婦在傳染期拜年，加上屬室內環境，各人亦有進食，故出席者須檢疫。他表示一直擔心跨家庭及拜年聚會，雖然近日確診數字回落，但疫情未完全穩定，社區仍有傳播鏈，跨家庭大型聚會會增加傳播風險。

防護中心：確診減或因過年少求醫檢測

昨日確診宗數是自去年11月19日以來最低。對於疫情是否受控及是否符合政府所指的處所復業條件，衛生防護中心總監林文健表示，雖然近期確診數字處於偏低水平，但可能因為市民在農曆新年假期求醫或檢測意欲不高，疫情走勢亦可能受新年聚會等不穩定因素所影響。他說過往長假期後通常確診會上升，較擔心農曆新年活動，不排除今次假期後確診數字會反彈，須保持非常謹慎。

林文健說，過去兩周本地確診中近三成屬源頭不明，社區仍有傳播鏈，呼籲市民勿鬆懈。他說當局曾處理14宗牽涉工作場所的大型群組爆發，提醒今日復工的市民提高防疫警覺，做好預防感染措施及戴口罩。

石籬石怡樓強檢揪無病徵8歲女

昨有少於10宗初步確診，暫有3宗屬源頭不明，包括葵涌消防局消防隊目（見另稿）及鑽石山鳳鑽苑39歲家庭主婦。另一沒病徵的8歲女童住石籬二邨石怡樓高層，因大廈強檢而驗出陽性，其隔鄰單位3人確診，兩戶人互不相識，女童家人檢測呈陰性。歐家榮說個案沒明顯流行病學關聯，不排除是環境污染引致傳播。

另外，多兩名患者驗出新冠變異N501Y病毒株，包括昨確診、新來港的菲傭（第10783宗），以及前日確診、土耳其抵港的空服員（第10769宗），累計10人驗出該病毒株。

明報記者

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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