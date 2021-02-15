毁吉普車跳車頂脫衣 女子被捕

被捕40歲女子姓陳，手部受輕傷清醒，事後由救護車送往九龍醫院治理。事發昨早約9時半，有直播片段顯示，陳女站在一輛吉普車頂，約7名軍裝警員包圍該車，不時游說她返回地面。陳未有理會，多次脫去及穿回長褲和上衣，並在車頂上弓步蹲及平板支撐，手持一個曾戴在頭後方的蜘蛛俠面罩，不時用腳踢向車輛組件，被毁零件散落一地。吉普車旁的兩車亦先後駛離。

至11時許，陳於車頂走動，警員再次靠近游說，並將爬梯移至車旁，讓陳沿爬梯離開，惟她未有聽從。她及後突然躍下，警員遂上前將她按地制服，由救護車送院。警方事後暫列發現懷疑精神紊亂人士，其後改列刑事毁壞。涉事吉普車主要擋風玻璃及「鬼面罩」損毁，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第7隊跟進。

涉事吉普車車主岑先生在場了解後表示，事發時接獲保安通知有人破壞其車，到場查看時車頭泵把及擋風玻璃已損毁，與該女子並不認識，形容是「無妄之災」，估計維修費約數萬元。