南丫島村屋遭盜4豹龜

昨早近10時，警方接獲南丫島大灣舊村居民報案，稱飼養的4隻豹龜疑被偷走，警方接報到場調查，將案件列作盜竊，暫時沒有人被捕。

龜主稱最大一隻值5萬

龜主Evgeniy Lisovoy說，自己飼有5隻龜，涉事4隻豹龜約6年前由鄰居贈送，他在屋外花園搭建了一間小木屋予龜居住；前晚約11時半，Lisovoy曾到花園查看龜的情况，當時牠們仍在木屋內，至昨早9時許，他發現4隻豹龜不翼而飛，遂報警求助。Lisovoy說，其住所鄰近樹林，平日較少陌生人或可疑人出沒，估計是有人知道其家中飼有豹龜，遂潛入偷走，「可能想煮來吃，或者拿去賣」。Lisovoy說，豹龜價值不菲，其中一隻疑被盜走的豹龜有約60厘米長，估計價值3萬至5萬元，他說非常愛惜該4隻豹龜，認為事件十分糟糕（very terrible）。

吊狗案七旬婦被捕

另外，一名女子前日於烏溪沙長徑村海邊對開疑用繩將一隻狗吊在樹上，並不斷搖晃樹枝，令狗懸空打轉。警方調查後將案件列作殘酷對待動物。沙田警區刑事調查隊第一隊人員經深入調查後，昨早約9時在馬鞍山拘捕一名72歲姓楊女子，涉殘酷對待動物，由探員帶署扣查。