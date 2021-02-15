棄名校神科讀中文 美籍漢語碩士生：學語言須厚臉皮

教育大學國際漢語教學文學碩士生何博的英文名是Robert Hall，「何」是「Hall」諧音，而「博」除與其暱稱「Bob」同音，也有學識淵博的意思，與意思為「偉大的事物」的「Robert」呼應。

赴華交流「入坑」 大量讀文學作品

學中文至今已20年，38歲的何博對中文的熱情源於大學一年級時到中國交流，發現「中華文化、民族及語言太有魅力」，回到美國後便鑽研中文，後更索性轉系至人文學（東亞研究）科學系，畢業後亦到台大國際華語研習所、台大藝術史研究所等學府進修中華文化、藝術史等。

「一起牀就用中文」 讀懂古詩古文

回想初學中文，他說背包常備一本袖珍字典，每天到報攤閱讀最少一個中文報章頭條，逐字翻查字典。他認為只記單字沒有用，便不停大量閱讀，不論是經典文學抑或翻譯小說通通都看，至今已看過逾70本中文書。他堅持有機會就用中文溝通，縱曾想過旁人會覺得他「做作」，但認為學語言毋須太在意他人眼光，笑稱自己「臉皮厚」。「一起牀就用中文」的生活終練成了今天的功夫，何博除可閱讀古詩文獻，普通話也流利自如。

以普代粵不現實 書面語法必須學

何博今個月起到國際學校實習，希望未來可成為教師，與學生分享他對中文的熱誠。他認為香港學生學習中文的困難在於廣東話與書面語不同，而不少刊物及書籍都用了廣東話語法。雖然他以普通話學習及教授中文，但認為以普通話取代廣東話並不現實，除廣東話保留不少古漢語的要素，也因港人對廣東話的情懷很深，「講標準廣東話是很重要的，這個必定要學，同樣要教標準書面語語法」。

他希望自身經驗可令學生重拾學中文的興趣，他觀察到西方人近年對中華文化甚感興趣，例如刺青，也是「隨便寫個漢字」，但中國人反而認為其文化不夠好，覺得非常遺憾，「希望可以做橋樑，讓西方人多了解中國文化，也讓中國人了解現代或後現代社會有什麼價值」。

明報記者 蕭愷情