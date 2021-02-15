高血壓高膽固醇 有運動習慣 踏單車心翳發冷暈倒 中年漢不治

踏單車時陷昏迷的59歲男子姓吳，由奉召到場直升機吊起，醫護人員於送院時為他裝上自動心肺復蘇儀器急救，惟搶救至昨午12時45分證實不治。事發昨早10時許，吳偕同友人到大嶼山梅窩踏單車往芝麻灣，約一小時後途經水井灣，吳突然出現心翳及發冷徵狀，及後暈倒昏迷，友人報警求助。現場消息指出，事主患高血壓及高膽固醇，有運動習慣，他近月從美國回港，並在港有一車房。警方經初步調查，暫列作有人送院時死亡處理，死因有待驗屍後確定。

倘難即搶救 脷底丸、平臥可紓緩

急症室醫生彭繼茂指出，35歲以上的猝死個案多由心臟病、中風或心跳紊亂引致，由於事主有高血壓及高膽固醇，加上曾出現心翳徵狀，由心臟病引致猝死的可能較大。彭繼茂說，心翳是動態疾病，當脂肪在血管積聚導致血管壁變厚，血塊通過血管時便可能造成栓塞，當血液流動將血管再次打通，而血塊又反覆造成栓塞，便會引致心翳。彭說，出現心翳徵狀後半小時為黃金搶救時間，如半小時內能為患者打溶血劑或做心導管手術，其生存機會便會提高；如未能即時將患者送院，建議可檢查患者身上有否攜帶「脷底丸」。他說，脷底丸能在1分鐘內擴張血管，紓緩症狀，而將患者平臥亦是「非常救命」的做法。

另外，昨中午12時半，一名老翁到西貢萬宜水庫行山，其間意外墮至3米下防波堤。老翁頭、腳受傷清醒，由飛行服務隊直升機吊起，送東區醫院治理。