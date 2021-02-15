工程屋邨管理數碼化 加快建築流程增物管質素

自動化處理數據減出錯

他透露，房協已引入更多自動化程式（Robotic Process Automation, RPA），以處理手動及大量數據工作，提高效率及減低人為出錯，現時已用在銀行對帳、設定員工電腦帳戶，稍後會探討應用在申請程序中個別環節及其他業務。

至於物聯網（IoT）應用方面，陳欽勉稱房協在建造工程管理上引入數碼化工程監管系統，現已於數個地基或上蓋工程進行中的工地引入，包括安達臣道R2-2、啟德1E1、洪水橋第一期及利工街項目，他說好處是可將恆常工地紀錄電子化及儲存於雲端系統，便利跟進，提升工程質量控制，加快建築流程。

他又透露，所有專用安置屋邨項目會採用建築信息模型（BIM），協助項目管理、調控建造程序、跨界別合作、對外溝通、決策支援及風險管理等，有利掌握成本效益及工作流程；長遠亦應用BIM於物業營運和維修，以協助提升物業管理質素。

陳欽勉又介紹，去年7月推出的房協屋邨資訊（HS Estate Info）手機應用程式，該程式已為20條出租屋邨的住戶，提供即時資訊及推播信息；同時程式亦為各單位提供個人化二維碼，方便住戶可在指定便利店或超級市場繳交租金。