房協CEO：考慮再推消費券租金寬免

工程大致如期 明華重建稍延

房協因應前年社會事件及去年疫情先後推出多項紓困措施，包括400多個商戶由2019年10月至今年3月先後提供6個月租金減半、一年75%租金寬減措施，少收逾3.5億元租金；而屋邨租戶則包括去年4至9月凍租，去年1及7月為乙類屋邨租戶提供三分之二租金減免；2020至2022年度屋邨租金上調8%、同時寬免住戶去年10月及今年10月租金，累計涉及近2億元。房協去年10月亦向屋邨居民、長者屋租戶及員工發放9萬套每套100元的現金券，可於轄下商戶使用，涉款約900萬元。

陳欽勉接受專訪稱，會留意第四波疫情是否緩和、疫苗接種計劃成效，展望若可重啟經濟，房協將因應情况再考慮，包括再推租金寬免及消費現金券。「我們會諗（紓困措施）當時環境是否適合，租金寬免及消費券是不同的考慮，可幫到社會恢復過來。」

疫情除影響民生及經濟，亦令建屋進度受阻。陳欽勉透露，房協工程項目大部分仍在規劃或地基工程階段，大致上仍按計劃推行，惟個別項目在工作協調上需較長時間，如明華大廈重建第一期兩幢大樓共966個單位，入伙紙比計劃稍延遲，由去年底延至今季開始入伙；而利工街及百和路項目早前因工程物料供應受阻而輕微延誤，但大致追回進度。

他說，過去一年面對疫情，房協需調整業務，包括增撥逾2800萬元在屋邨加強清潔消毒、為住戶及商戶提供租金減免，以及檢視屋邨管理各個環節，以配合防疫措施，包括在有確診個案的屋邨協助派發樣本瓶、安排流動檢測站。其中在沙田乙明邨更協助安排居民強制檢疫，以及進行首次與強制檢測相關的執法行動，他形容是寶貴的經驗，亦充分發揮房協「房屋實驗室」功能。

屋邨引「可改動設計」 助長幼共融

展望未來，陳欽勉稱推動長幼共融及居家安老、建構綜合社區是的重點工作目標。他表示房協委聘的顧問今年會研究在專用安置屋邨及出租屋邨更多引入可改動設計（Adaptable Design），盡量為住戶提供居家安老環境。現時明華大廈一期逾三成單位正採用可改動設計。

3市區寮屋區盼綜合發展

他解釋，過去長者安居樂項目為單幢式發展，但一個社區有出租屋邨、資助出售房屋及長者屋等綜合發展，更能達長幼共融效果，故未來發展方向重點會是長者屋坐落在綜合社區中。至於正和政府商討的茶果嶺、牛池灣和竹園聯合村的3個市區寮屋區的發展項目，房協亦希望可以綜合社區發展。

面對踏入建屋高峰期，陳欽勉稱房協財務承擔相當大，預期未來4至5年支出龐大，包括建築費及地價等，現金流較緊張。為預備中長期資金需要，他透露房協執委會已委任工作小組，因應手上項目研究融資策略，包括整合投資組合或透過貸款或其他融資安排籌集資金，其中可考慮是否在低息環境下借貸等，以確保有充足現金流應付營運需要。但他表明房協毋須要求政府注資。

明報記者 黃偉超