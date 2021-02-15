賀歲馬投注逾18億 歷年新高

應家柏稱，隨着新冠病毒確診個案減少，期望有一天可以再次歡迎馬迷入場，而展望牛年他抱持樂觀態度。

不予公眾入場 氣氛冷清

去年賀歲賽馬沙田馬場除馬會董事、職員、馬主、練馬師、騎師及傳媒外，只准預訂馬場餐廳用膳的約8000人入場，而今年是賀歲賽馬首次不予公眾入場，故昨日馬場人流大減，氣氛冷清。雖全港投注站關閉，馬迷只能以電話及電子方式投注，但全日投注額止跌回升，由去年14.71億元的8年低位回升至18.43億元，升25.3%，打破2017年17.59億元的最高紀錄。

牛年首個賽馬日開始前，馬場內舉行簡單儀式，馬會主席陳南祿與應家柏致新年賀辭，透過電視屏幕和網上平台跟馬迷拜年。馬會亦繼續在場內實施衛生保護措施，包括入場前須接受體溫檢查、填寫健康申報表及在場內戴口罩。

全日焦點賽事為賀年盃，最終由練馬師告東尼訓練的馬「美麗笑容」，在騎師蔡明紹胯下擊敗其餘8匹對手勝出。賽後由財政司長陳茂波頒發賀年盃及元寶予「美麗笑容」馬主美麗賽馬團體的代表郭少明。