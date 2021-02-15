公務員人數貼近回歸後高位 警3年增3779人最多

當年兩輪肥雞餐 縮後再反彈

翻查過去5年的《財政預算案》，2020/21年度公務員預算人手為19.78萬，為回歸以來第二多，接近2000年19.8萬高位。林鄭月娥在2017年上任後大量增加人手，2018/19年度公務員總人數約18.83萬，較前一年度的18.17萬增加3.6%，較再早兩年分別增幅不逾2%為高。政府去年「逆市」增聘6082人，按年增幅3.2%，其中警務處增聘逾2500人，佔逾四成。

按照部門劃分，警務處是過去3年內人數增加最多的部門，3年間增3779人；而近3年港珠澳大橋、蓮塘及高鐵西九龍站分別啟用，海關及入境處也分別增聘逾千人，人手增幅18.8%及13.6%，均高過警務處的10.9%，但實質人數增幅則遠低於警務處（見表）。

公務員局下年度目標：

編制零增長

公務員事務局回覆稱，2017/18至2020/21年度，公務員編制增加約1.96個職位，增幅約11%，新增人手是基於實際運作需要，例如2018/19年度因應3個新跨境口岸開通，公務員編制在該年度有較大增幅（3.7%）。在經濟下行的環境下，下一個財政年度公務員編制的目標是零增長，藉以控制編制開支增長。