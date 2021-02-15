網課欠設備易心散 綜援戶盼復課

子拿玩具伴讀 常欠功課

「佢哋（子女）上堂唔專心，我教佢哋又唔聽，鬧到心口都痛……」綜援戶蔡女士話音未落，不禁哽咽並伸手取紙巾拭淚。她不諳英文，獨力照顧兩名就讀小一的姊弟，一家三口在深水埗百餘呎劏房生活，要向社協借電腦及數據卡上網學習，但子女每周上4日堂，「數據卡都唔夠用」。

採訪當日，姊弟共用電腦上英文堂，兩人不時側頭趴在桌上。蔡女士說兩人平日易分心，弟弟會拿玩具車伴讀，又忘記把課本放在枱面，經常拖欠英文科功課，要她從旁協助。姊姊稱在家中上課難以專心，坐膠櫈及桌子並不舒適，亦沒老師管理秩序。

另外，疫下開支增加，包括買防疫產品、小朋友茶點等，加上每月6300元租金及水電費，蔡女士每月都要看戶口結餘「慳住用」，經濟壓力極大。

關愛資助電腦未到貨

談起電腦設備，她稱去年10月學校通知，可經校方代購關愛基金資助的流動電腦裝置，同年12月已簽妥通告，但至今仍未收貨，只好繼續等。

對於牛年期望，蔡女士希望盡快恢復面授課，讓孩子有更好學習環境。姊姊亦希望盡快上學，在班房才能專心上課；弟弟則說「我想要平板電腦」。

教育局回覆查詢稱，明白本學年市場對流動電腦裝置需求量很大，供應商可能需要較長時間才能送出產品。局方已提醒學校及早採購，或借出學校備有的流動電腦裝置。

（疫情第四波）