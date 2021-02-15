基層新年願望：上樓上班上學 劏房戶疫下求助飈兩倍 九成涉失業

明報記者 丘萃瑩

協助劏房戶多年的香港社區組織協會副主任施麗珊，在疫下一年每月會探訪劏房戶、板房戶等。她形容疫下求助「升幅驚人」，社協初步統計2020年接獲3300戶、約8500人求助，較前年上升兩倍。去年新增個案有九成涉失業或開工不足，其次是住屋及子女上網困難等。

政府服務停 求助培訓無門

她透露，社協去年動用約2000萬元資金及物資協助劏房戶，部分由捐贈者支付，包括派口罩、食物援助、買學習設備等，金額較以往每年動用300萬元急升逾5倍。

面對龐大求助量，施麗珊和同事亦不斷「OT」，但仍「好難幫失業者搵工」，有些人想接受培訓轉行，「唔開班，想讀保安牌都唔得」，暫時協助數百人找到工作，但部分只是兼職。

對於政府疫下支援工作，施麗珊直斥「失職」，政府根本沒從基層角度思考，「公務員在家不會令疫情消失，但基層最困難時無人服務」，「街坊申請求助，打電話都無人聽」，促請當局檢討。

求職屢無果 儲蓄漸盡常失眠

對很多劏房戶來說，今年是最難熬的農曆新年。住在大角嘴約80呎板房的56歲Amy，月租及水電費至少3000元，原本做酒樓傳菜員的散工過活，月入約1.1萬元，去年5月起失業零收入逾半年。她說積蓄一直減少，數度求職不果，繃緊的情緒不斷升溫，擔心得經常失眠，「基本上每個鐘都會醒一醒」，「失業成日喺屋企對住四面牆好壓抑，內心好徬徨無助」，害怕有一日要流落街頭，現時戶口只餘兩萬元，幸最近找到保安工作。

Amy離婚後單人輪候公屋逾9年，但非長者不能領取輪候公屋3年的政府津貼。她批評「點解非長者就無？」，生活很艱苦，疫下又失業，「已經好慘，好大壓力驚交唔到租」。

談起農曆新年，Amy說每逢佳節倍傷心，「孤零零不會特別過節」，疫情不敢見朋友，家人亦不在香港，更顯形單隻影，說畢不禁傷心落淚。Amy多來年只睡在木板牀的薄氈上，亦要與6戶共用廁所，疫下只好每次如廁前噴酒精，新年願望是疫情快過，盡早上公屋。

深圳封關 別子女逾年

亦有人因疫情與親人分隔兩地。按摩師魏先生住在石硤尾百呎劏房，9歲及11歲子女去年1月封關前回深圳探親，一別就13個月，只能靠電話及視訊聯絡。魏先生眼泛淚光說「好憂鬱」，盼望一家人團圓過年，但今年恐再度分離。他新年願望是疫情快過，與子女共聚天倫，並希望盡快復工，存錢讓孩子過得更好。

停工按摩師：職津放寬無用

靠雙手按摩掙錢的魏先生，無奈疫下按摩院停業，現只能靠上門為熟客按摩，從月入約1.6萬元銳減一半，僅夠交月租及水電費約5000元，勉強生活，要靠胞弟接濟供養子女。被問及政府公布降低職津門檻，他認為幫助不大，現時按摩散工每月工作不足72小時，盡快復業才能增加收入。

（疫情第四波）