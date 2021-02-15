聶德權：疫苗下月初可打

聶德權指出，100萬劑BioNTech將於2月底前抵港，廠商會在疫苗到港前數天通知港府。疫苗抵港後，當局會開始預約程序以盡快開展接種。他說，當局早前就接種事宜作一次演練，包括冷凍鏈處理，如由機場運送到儲存庫的負70度冷櫃、轉送到接種中心的流程；接種中心醫護人員與行政人員如何合作、處理緊急事件；以及外展隊到老人院接種疫苗，以確保各方熟習流程。

千醫護參與 千公僕做行政

他表示，全港18區會有至少一間疫苗接種中心，接種計劃開展初期會先啟用幾間，並會陸續增加，部分地域較大、人口較多的地區，若當局找到合適地點，會增設接種中心，預計整體超過20間中心投入服務。

人手方面，聶德權稱約有1000名醫護參與接種中心服務，由中心營運者安排；另超過1000名公務員負責行政工作，港府正招募公務員參與。至於另一款科興滅活疫苗，聶稱專家收到科興補充資料後會盡快開會審視，具體何時抵港未確定。

聶補充，預約系統科每日監察有多少市民預約和「甩底」，以評估日後安排疫苗數量時需否「打折扣」，他鼓勵市民珍惜疫苗及善用機會，「甩底者」暫不需負責任。

（疫情第四波）