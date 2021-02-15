港台26人檢疫 余若薇須缺席黎智英案

昨確診的35歲港台男髮型師，所居馬鞍山富寶花園一座須強檢。歐家榮稱髮型師傳染期間與其在同一化妝間工作的員工、同時逗留化妝間且無戴口罩的人、由他理髮的人會列為密切接觸者，共26人須檢疫。港台昨午回覆，7名港台員工、5名節目主持人及13名嘉賓被列作密切接觸者。

主持《議事論事》的公民黨前黨魁余若薇上周三到港台錄影，昨被送酒店檢疫，她在facebook形容「中頭獎」，理髮約5分鐘，兩人全程戴口罩，她昨對檢測呈陰性。她及後向本報稱，至昨沒病徵，原定明日就8．18非法集結案聆訊到高等法院代表黎智英出庭，將改由資深大律師蔡維邦代表。她說本月24日須遙距聆訊，但案件涉20至30份文件，已搬幾箱文件入酒店一同「檢疫」，另要處理電腦問題等，暫未確定可否如期進行。

被質疑檢疫準則 防護中心：涉氣霧近距接觸

外界質疑檢疫準則，歐家榮稱髮型師在約300至400呎、最高峰可容納30人的化妝間工作，吹頭時用風筒及噴髮膠可產生氣霧，屬高風險，故界定上述3類人為密切接觸者。被問為何沒接觸髮型師逾15分鐘及有戴口罩者須檢疫，他說「15分鐘不是金科玉律」，要衡量接觸情况，理髮或近距離接觸，髮型師亦曾在化妝間脫口罩進食，可產生飛沫。

歐家榮提到曾爆疫的Glow Spa & Salon有顧客與髮型師戴口罩下仍感染，又說正處抗疫關鍵階段，界定密切接觸者會更謹慎。他建議曾到訪港台電視大廈者檢測。

其餘源頭不明患者包括在元朗工作、住葵涌打磚坪街寶星中心A座的32歲女文員，大廈須強檢；與朋友住土瓜灣道267號劏房的尋求庇護者。另昨約10宗初步確診。

美麗都增3宗 小童群益會多兩確診

尖沙嘴美麗都大廈10樓多3人確診，他們去年7至10月由內地抵港，歐家榮說他們報稱無業，已聯絡警方調查曾否在港工作。小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心多2宗相關確診，包括一名灣仔聖雅各福群會社工，2月3日與早前確診的小童群益會職員在小童群益會參與工作坊，居住的將軍澳新都城1期1座須強檢。

（疫情第四波）